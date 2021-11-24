24 Kasım 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
24 Kasım 2021 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
02:30 Transfer
07:00 Gamer
08:00 Maç Saati
09:45 Süper Lig Haftanın Golleri
10:00 Taraftar
11:00 Futbolun Şehirleri
18:00 Süper Lig Haftası
18:30 İstatistik Bankası
19:00 Farklı Açı
19:30 Kaleci ve Golcü
19:45 Süper Lig Haftanın Golleri
21:00 Kuşak Çatışması
22:00 Süper Hikayem
23:00 Yeni Nesil Talk Show
??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:
1 Dolar = 12,73 Türk Lirası
Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12
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