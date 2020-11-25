24 Kasım 2020 Haberleri
25.11.2020 01:15 | Son Güncelleme: 25.11.2020 01:19
24 Kasım 2020 Manşet Haberleri.
- İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüs genelgesine tereddütsüz uyulması talimatını verdi
- Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim
- Şarkıcı Ceylan Ertem, koronavirüse yakalandı
- Şampiyonlar Ligi'nde Rennes'i 2-1 yenen Chelsea, gruptan çıkmayı garantiledi
- Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'a tepki: Diyalogdan kaçmak için bahane ileri sürülüyor
- Son Dakika: Sivas Belediyespor'u 4-0 yenen Fenerbahçe, kupada tur atladı
- Biden'ın Dışişleri Bakanlığı'na getireceği Blinken'ın ilk mesajı 'uluslararası iş birliği' oldu
- BioNTech ile Pfizer'in ürettiği koronavirüs aşısı 10 Aralık'tan itibaren dağıtılmaya başlanabilir
- Sevilen dizi Masumlar Apartmanı'nda 'Kadına şiddete dur de' çağrısı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Dağlık Karabağ'ı görüştü
- G.O.R.A'daki efsane repliğiyle hafızalara kazınan oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti
- Skandal görüntüler! Hafter güçlerinin tatbikatında Türk bayrağı hedef olarak kullanıldı
- Sağlık Bakanı Koca: İlerleyen süreçte koronavirüs aşısı eczanelerden de alınabilecek
- Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal: Toplumun yüzde 60'ı aşılandığında salgın duracak
- Ibrahimovic, yüzünü kullandığı için video oyunu firmasına ateş püskürdü: Size kim izin verdi!
- Muharrem İnce: CHP'yi düzeltemezsek partiyi kuracağız
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depreminin simge isimlerinden Ayda ile telefonda görüştü
- Burdur'da karantinayı ihlal eden vatandaş, pazara girerken yakalandı
- 'Bir daha Haber Global'e gelmeyeceğim' diyen Muharrem İnce sözünü unuttu
- Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan, Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramayla ilgili misilleme mesajı: Cevabımızı sahada da vereceğiz
- Denizlispor Teknik Direktörü Prosinecki görevinden istifa etti
- Bülent Arınç'ın bir gün gecikmeli istifasının nedeni belli oldu
- Eski Beşiktaşlı Boateng, model eşi Melissa Satta ile yollarını ayırdı
- Son Dakika: Türkiye'de 24 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 161 kişi vefat etti, 7381 yeni vaka tespit edildi
- Son Dakika: Eski AK Parti Diyarbakır Milletvekili İhsan Arslan, Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi
- Trafik kazasında ölen Hilal bebeğin adı, vefat eden teyzesinin ismini yaşatmak için konulmuş
- Elon Musk, Bill Gates'i geçerek en zengin ikinci insan oldu
- Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında iddianameler birleştirildi, şüpheli sayısı 26'ya çıktı
- Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu
- Yusuf Yazıcı'nın menajeri: Milan ile temasımız olmadı
- Bülent Arınç'ın oğlundan babasının istifasıyla ilgili dikkat çeken sözler: Bu denizde bir tek gemi ve tek bir reis var
- ABD'de 3 Kasım'da yapılan Başkanlık seçimleri sona erdi
- HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, koronavirüs testinin pozitif olduğunu Genel Kurul'da öğrendi
- Prefabrik evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti, anne ve baba olay yerinde sinir krizi geçirdi
- Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik, Arınç'ın istifasıyla ilgili konuştu: Görüşlerinin doğru olmadığı yönünde mutabakat var
- Koronavirüse yakalanan emekli öğretmen, Öğretmenler Günü'nde hayatını kaybetti
- Manchester City, Lionel Messi'yle 10 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor
- Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, yeni aşka yelken açtı
- İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt: Benim yapmak istediğim, vatandaşı doğru bilgilendirmek
- Afganistan'da pazar yerinde çifte bombalı saldırı gerçekleşti: 14 ölü, 45 yaralı