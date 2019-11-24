24 Kasım 2019 Trt1 Yayın Akışı
24 Kasım 2019 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Zaman Matinesi
01:00 Benim Adım Melek
03:45 1'de Bugün
03:55 İyilik Kulübü
04:40 Ömür Dediğin
05:10 6 Mantı
06:20 Beni Böyle Sev
08:45 1'de Bugün
08:55 Diriliş Ertuğrul
11:50 Enine Boyuna
13:00 Su Savaşları
14:05 Zaman Matinesi
15:05 1'de Bugün
15:15 Elimi Bırakma
19:00 Ana Haber
20:00 Şampiyon