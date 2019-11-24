24 Kasım 2019 TRT spor Yayın Akışı

24.11.2019 06:45 | Son Güncelleme: 24.11.2019 06:45

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Teknik Analiz

01:30 Stadyum

03:45 Brighton Hove Albion - Leicester City

05:30 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Süper Lig Özetler

07:20 Almanya Bundesliga Özetler

07:35 Takvim Yaprakları

07:40 Hava Durumu

07:45 Spor ve Sağlık

07:50 Spor Kitaplığı

07:55 A Milli Futbol Takımı Özetler

08:40 Efsanelerin İzinde

08:45 Takvim Yaprakları

08:50 Hava Durumu

08:55 Spor Bülteni

09:50 Hava Durumu

09:55 A Milli Futbol Takımı Özetler

10:55 Olimpiyat Ateşi

11:40 Efsanelerin İzinde

11:45 Takvim Yaprakları

11:50 Hava Durumu

11:55 Avrupa Stüdyosu

13:55 Spor Bülteni

14:50 Spor Kitaplığı

14:55 A Milli Futbol Takımı Goller

15:05 Tofaş - Beşiktaş

15:55 Türkiye - İzlanda

16:10 Tofaş - Beşiktaş

16:55 Spor Bülteni

17:55 A Milli Futbol Takımı Özetler

18:55 Spor Haftasonu

20:40 Maça Doğru

22:40 Süper Lig Özetler

22:55 TFF 1. Lig Özetler

23:10 İngiltere Premier Lig Goller

23:25 Devre Arası

23:40 Hafta Biterken

Kaynak: InterSinema.com