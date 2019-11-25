24 Kasım 2019 Haberleri
24 Kasım 2019 Manşet Haberleri.
25.11.2019 00:18 | Son Güncelleme: 25.11.2019 00:18
- Ankara Valiliği: Yarın ve salı günü F-16'lar test uçuşu yapacak
- Otomobil koyun sürüsüne çarptı: 70 koyun telef oldu
- Muharrem İnce'den itiraf: Cumhurbaşkanı adayıyken Zonguldak mitinginde hasta değildim, adaylıktan çekilmeyi düşünüyordum
- Burcu Özberk'in paylaşımı sosyal medyayı salladı! Hayranlarından tam not aldı
- Cezaevinden çıktı, dehşet saçtı: Duruşmada şahitlik yapan kişiye kurşun yağdırdı
- MSB: PKK/YPG'li teröristlerin saldırılarına gerekli karşılık verilmektedir
- Rıdvan Dilmen, Vedat'ın 4 hafta sonra takıma döneceğini açıkladı!
- Sheffield United ile Manchester United 3-3 berabere kaldı
- Önce tartıştığı oğlunu sonra da olaya müdahale eden komiseri vurdu!
- 'Düğün konvoyundan ateş açılarak yaralandı' denilen kız çocuğunu, yanlışlıkla babası vurmuş
- Ersun Yanal'ın oyuncu değişiklikleri tepki çekti!
- İnce'den 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası hakkında açıklama: Saray'a gidenden genel başkan olmaz
- Gönderilen mektupta kimyasal madde çıktı: Zarfı açan kişi ve ailesi karantinaya alındı
- İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'tan protestolara destek: Ruhani döneminde yolsuzluk arttı, gidişata razı değiliz
- Trump'ın küçümsediği Bloomberg, başkanlık seçimleri için aday adaylığını açıkladı
- Meteoroloji'den Batı Akdeniz ve Güney Ege için şiddetli sağanak uyarısı
- Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili İnce'den yeni açıklama: Bana komplo kuranları kurultayda açıklayacağım
- Göztepe, Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti!
- Talat Atilla'dan çok konuşulacak yeni açıklama: Kaynağım Kılıçdaroğlu'ndan yüzde yüz doğru yanıtını aldı
- Roma, Brescia'yı 3-0 devirdi!
- 3 yaşındaki kız çocuğuna düğün konvoyundan açılan ateş sonucu kurşun isabet etti
- İki aile arasında köpek yüzünden çıkan kavga kanlı bitti: Oğlunu yanlışlıkla öldürdü
- Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yı 2-1 yendi
- İmamoğlu'ndan kamu bankalarına eleştiri: Kamu bankaları mesafeli durdu, metro çalışmaları için dışarıdan kredi bulduk
- Demokratik Kongo'da yerleşim merkezine yolcu uçağı düştü: 29 ölü
- Gomis'in takımı El Hilal, Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
- Canan Kaftancıoğlu'ndan Kürt sorunu mesajı: Demokrasi sorunu çözülmeden Kürt sorunu çözülemez
- Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe yenişemedi!
- İmamoğlu'ndan Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili ilk açıklama: Benim ilgim dışındadır
- AK Parti'den 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasına sert yanıt: CHP'nin kumpas kuran bir merkez olduğu ortaya çıktı
- AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye destek: Kumpas kuruldu, sonuna kadar yanındayım
- Adana'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
- Operasyon bölgesindeki Mehmetçik'ten Öğretmenler Günü mesajı
- Aleyna Tilki, kafa karıştıran paylaşımlarıyla Twitter'da gündem oldu
- Samsunspor maçında kimsesiz çocuklara oyuncak sürprizi!
- Çağla Şıkel, 'Göğüslerini göstermemeyi öğret' diyen Arto'ya 1 Milyon liralık tazminat davası açtı
- Sivasspor, Kayserispor'u 4-1 mağlup etti!
- İnce'nin 'Ciğerimi dağladı' dediği CHP Sözcüsü Faik Öztrak açıklama yaptı: Sakin olmalıyız
- Hanife Gürdal, mini elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti
- 'Sınavı geçirmedi' deyip sürücü kursu öğretmenini yol ortasında tekme tokat dövdüler!