24 Kasım 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

24.11.2019 06:45 | Son Güncelleme: 24.11.2019 06:45

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Maç Saati

01:45 Maç Sonu

03:15 Maç Saati

04:00 Maç Saati

05:00 Özel Röportaj

05:30 Maç Sonu

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:30 Maç Sonu

12:00 Futbolun Şehirleri

13:00 Özel Röportaj

13:35 Maç Başlıyor

14:00 İM Kayserispor - DG Sivasspor

14:45 Devre Arası

15:00 İM Kayserispor - DG Sivasspor

16:00 Maç Sonu

16:15 Maç Başlıyor

16:30 A. Alanyaspor - Göztepe

17:15 Devre Arası

17:30 A. Alanyaspor - Göztepe

18:30 Maç Önü

19:00 BTCTurk Malatya - Fenerbahçe

19:45 Devre Arası

20:00 BTCTurk Malatya - Fenerbahçe

21:00 Maç Sonu

22:30 Maç Saati

Kaynak: InterSinema.com