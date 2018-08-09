24. Kaledavaz Biber Festivali'ne Doğru

Denizli'nin Kale ilçesinde coğrafi işaret belgeli biberin tanıtımı için düzenlenen Kaledavaz Biber Festivali'nin 24'üncüsü gerçekleştirilecek.

Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, Denizli Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'deki üç tescilli biberden biri olan Kale biberinin, ortalama 150 gram ağırlığında, 50-60 milimetre çapında ve 15-20 santimetre uzunluğunda olduğunu belirtti.

Geçen yıl yaklaşık 600 dekar alanda 6 bin ton hasadı yapılan biberin rekoltesinde bu yıl yüzde 25 artış beklediklerini ifade eden Sağınç, "İlçede damlama sulamanın yaygınlaşması verimi doğrudan etkiledi. Hem rekolte, hem ürün kalitesinde sevindirici gelişmeler var. Biber ilçemizin ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Üreticisine de diğer ürünlere göre çok iyi paralar kazandırıyor. Bu yıl biberlerimizin kalitesi ve rekoltesi oldukça iyi görünüyor. İhracat pazarlarında da tanıtılması için bu hafta sonu 11 Ağustos'ta 24'üncüsünü yapacağımız biber festivaline bu yıl yöresel yemek yarışmasını ilave ettik. Yöresel Yemek Pasta ve Tatlı Yarışması'nda kaybolmuş lezzetlerin tekrar gün yüzüne çıkmasını sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.

Festival akşamı Kale Çarşı Meydanı'nda sanatçılar Ali Kınık ve Ece Seçkin'in konser vereceği bildirildi.