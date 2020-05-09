24 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması başladı
09.05.2020 01:35 | Son Güncelleme: 09.05.2020 01:36
Kayseri'deki meydanlardan görüntüler Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 24 ilde 9 ve 10 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Kayseri'deki meydanlardan görüntüler Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 24 ilde 9 ve 10 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kayseri'de de kısıtlamanın başlamasıyla kentin en işlek noktalarından Cumhuriyet Meydanı'nda da sessizlik hakim oldu
Kaynak: AA