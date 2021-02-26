24 İLDE "SİLİCİ -2" OPERASYONU
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24 İLDE "SİLİCİ -2" OPERASYONU

26.02.2021 08:54 | Son Güncelleme: 26.02.2021 08:58
24 İLDE

İSTANBUL merkezli 24 ilde akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik "Silici 2" operasyonu düzenleniyor.

 İSTANBUL merkezli 24 ilde akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik "Silici 2" operasyonu düzenleniyor. 

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah "Silici 2" operasyonu için harekete geçti.İstanbul'da 122 adreste arama yapılırken operasyon 24 ili kapsıyor. 120 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu öğrenildi. Şebekenin kurulu bulunan otomasyon sistemi üzerinden yaptığı veri silme işlemi sonucu silinen akaryakıt miktarının güncel maddi değerinin yaklaşık olarak 3.6 milyar lira olduğu, Katma Değer Vergisi (KDV) kaybının ise 655 milyon TL olduğu ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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