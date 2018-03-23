Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Buradan çok net söylüyorum, kadına karşı, çocuklara karşı yapılan haksızlıkların, yanlışların, işlenen günahların ve suçların hiç birisi İslam'a ciro edilemez. Bunları İslam'a ciro edenler ya cahilliklerinden bunu yapıyorlar ya da İslam karşıtı oldukları için bunu yapıyorlar. Başka izahı yok." dedi.

Bozdağ, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre Merkezi'nde düzenlenen 24. İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanları Geleneksel Toplantısı'nda, kadının İslam'da en önemli konuların başında geldiğini belirtti.

Kadınlar üzerinde çalışmaların Diyanet İşleri Başkanlığı'nda, ilahiyatlarda, İslami ilimlerde çok az olduğunu ifade eden Bozdağ, akademisyenlere "Bu konuda neden daha fazla doktora tezi yaptırmıyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Çocuklar konusunda araştırmalar yaptığını ve çok az sayıda esere rastladığını anlatan Bozdağ, "Neredeyse yok demek lazım. Neden çocukları üzerine yatırım yapmıyoruz? Neden bu konuda daha çok araştırma geliştirme faaliyetine destek vermiyoruz. Bugün ihtiyacımız olmayan konuları bilgi olarak depoya koyuyoruz. Bizim şimdi yararlanacağımız bilgilere ihtiyacımız var. Depoda hazır bilgi olur ihtiyacımız olunda istifade ederiz. Şu an yaşadığımız sorunlara bizim söyleyecek bir cevabımızın olması gerekiyor." diye konuştu.

Kadın konusunda daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu vurgulayan Bozdağ, kadına en büyük şerefin İslam tarafından verildiğini söyledi.



Bozdağ, kadının hakkını, hukukunu korumak adına İslam'ın verdiği değerin başka hiçbir yerde olmadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Kadına şiddet dendiğinde birilerinin eli hemen Müslümanları, İslam'ı gösteriyor. Kadın cinayeti dendiğinde Müslümanları gösteriyorlar. Kadına karşı, çocuğa karşı bir kötülük, istismar, haksızlık ve yanlışlık dendiğinde herkesin gözü ve herkesin herkesin suçladı kesim maalesef yine İslam ve Müslümanlar oluyor. Buradan çok net söylüyorum, kadına karşı, çocuklara karşı yapılan haksızlıkların, yanlışların, işlenen günahların ve suçların hiçbirisi İslam'a ciro edilemez. Bunları İslam'a ciro edenler ya cahilliklerinden bunu yapıyorlar ya da İslam karşıtı oldukları için bunu yapıyorlar. Başka izahı yok.

Bizim kendi cehaletimizden, kendi psikolojimizden, aile yapımızdan, geleneğimizden, çevremizden edindiğimiz bazı yanlışlar, kötü alışkanlıklar var, bunları birisi hemen kendisini aklamak, meşrulaştırmak, legalleştirmek. Bunun için dinimize ve dinimize ait değerlere mal etmeye çalışıyorlar. Bu da büyük bir yanlıştır. Bu noktada bizim hep beraber kadın hukukunu anlatan çalışmalara daha büyük ağırlık vermemiz lazım. Diyanetle ilahiyat fakülteleri beraber daha iyi çalışmalar yapabilir."

Doktora çalışmasına destek

Diyanet Vakfı'nın, birlikte çalışılarak belirlenen konularda doktora çalışması yapanlara ekonomik destek sağlayabileceğini anlatan Bekir Bozdağ, bu imkanın kullanılmasını önerdi.

Bütün dekanlara Diyanet İşleri Başkanlığı ile dayanışma içerisinde olma çağrısı yapan Bozdağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Birlikte tez konuları değerlendiğinde Diyanet İşleri Başkanlığı bu tezlere, çalışanlara ekonomik anlamda destek olsun ve onların önünü açan adımlar atsın. Beraber yapın. Birlikte bu konularda daha fazla çalışmalar üzerinde duralım. İnsan hakları üzerinde de ilahiyat camiasının, İslami ilimlerin ayrıca ve özellikle durmasında fayda vardır. Bu konular üzerinde de bir iş birliğine Diyanetle beraber yapabiliriz diye ben düşünüyorum. Eminim ki bundan sonra daha iyi bir çalışmayla biz birbirimizi anlayarak, dayanarak, yardımcı olarak yolumuza devam ederiz. Sözlerimi bitirirken gelin Diyanetle, İslami ilimlerle ilahiyat fakültelerini birlikte çalıştıracak formülleri üretelim ve birlikte hayata geçirelim. YÖK Başkan Vekilimize de buradan söylüyorum, YÖK Başkanımızla da konuştuk. Ondan sonra bu işi nasıl yapacağımızı ortak bir çalışma ekibi kuralım, ortak çalışma ekibi bu birlikte çalışmayı nasıl hayata geçirecek, kime ne düşüyor bunun çalışmasını yapsınlar ve biz ona göre adım atalım. Bakın İslami ilimler ve ilahiyat fakültelerimiz, bugüne kadar gördükleri desteği inşallah bundan daima görürler. Böylesi çalışmalara destek veren güçlü bir hükümetimiz var, Cumhurbaşkanımız var ve 80 milyon aziz milletimiz var. Gelin bu destek varken biz daha iyilerini yapma konusunda birlikte daha iyi çalışmaları yönetelim."

(Bitti)