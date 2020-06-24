24 Haziran Türkiye Koronavirüs Tablosu, Vaka Sayısı Kaç Oldu?
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24 Haziran Türkiye Koronavirüs Tablosu, Vaka Sayısı Kaç Oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından 24 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı. 24 Haziran Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 24 Haziran Türkiye can kaybı kaç? İşte 24 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu.

24 Haziran Türkiye Koronavirüs Tablosu, Vaka Sayısı Kaç Oldu?
24.06.2020 21:57 | Son Güncelleme: 24.06.2020 22:01

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından 24 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı. 24 Haziran Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 24 Haziran Türkiye can kaybı kaç? İşte 24 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu.

24 Haziran Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında son 24 saatte 53.486 test yapıldığı ve 1.492 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Bugün 24 kişi hayatını kaybetti ve 1.386 kişi iyileşti.

24 Haziran Türkiye Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

24 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 191.657 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.025'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 914, toplam entübe hasta sayısının ise 356 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 164.234 olarak açıklandı.

Vaka sayımızda bir dalgalanma var. Önceki günlere kıyasla test sayımız 10.000 fazla olsa da, sonuç hepimizi riskin büyümesine karşı uyarıyor. Artışın sebebi, yazla birlikte, tedbirlerin esnetilmesi. Bu yaz tedbir dışında ikinci bir seçeneğimiz yok. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/C9PFsZ4CH7

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 24, 2020

Fahrettin Koca yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

"Normal şartlarda hayatın en canlı taraflarını gösterdiği alışveriş ortamları eski halinden uzaktı. Geldiğimiz nokta çok şükür çok ileri bir noktadır. Mevcut durum, korunması gereken bir kazanımdır. Hastalık riskine karşı kontrol mekanizmalarını sıkı tutmaya mecburuz. Maske, corona virüsün yayılması için elzem bir tedbirdir, mecburiyettir. Maske, virüse karşı alınacak kişisel bir tedbir değil, ortak bir tedbirdir. Bu tedbir, etkileşim halinde olan kişilerin tamamı tarafından alınmalıdır. Bir ortamda 3 kişi maske takıyor ama bir kişi takmıyorsa, hepimiz risk alıyoruz demektir.

Maske takmayan kişinin, ortak mekan ya da özel mekanda maske kullananlara karşı sorumluluğu vardır. Bu durumlarda maske kullanmamak, kişisel hukukun ihlalidir. Herkesi bu kurala uymaya davet ediyorum. Tedbir alanların hakkında riayet edelim. Bu medeni davranışa, aynı medeni davranışla karşılık verelim. Bankta denize karşı yalnız oturuyorsak, maske elbette gerekli değildir. Maske tedbirinin gerekli hallerde uygulayalım ki zamanla bıkkınlığa yol açmasın. Sonbaharda risk beklentisi Dünya Sağlık Örgütü'nün özellikle Güney Amerika kaynaklı günlük vaka sayısı açıklaması, bizi tedbirlerin sürekliliği konusunda uyarıyor. Bıkkınlığa düşmek, bu mücadelede geriye düşmek riske açılmak, rehavete kapılmak demektir. 62 il merkezinde maske zorunlu hale getirilmiştir. Bu mecburiyet ya vakaların arttığı, zincirlerin bulaşma riskinin uç verdiği yerlerdir."

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Kaynak: Tamindir

Manşet

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