24 Haziran Seçimlerine Katılacak Partilere İlişkin Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak partilere ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Resmi Gazetede yayımlanan kararda, "2820 sayılı Kanun'un 20. maddesinin birinci fıkrasında ise siyasi partilerin ilçe teşkilatının, ilçe kongresi, ilçe başkanı, ilçe yönetim kurulu ve kurulmuş ise belde teşkilatından meydana geleceği, parti tüzüğünde ilçe disiplin kurulunun teşkilinin de öngörülebileceği ve beldelerde teşkilat kurulmasının zorunlu olmadığı düzenlemesine yer verilmiştir. Kanunun 36. maddesinin birinci fıkrasında, siyasi partilerin seçimlere katılabilmesi için illerin en az yarısında oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunmasının şart olduğu, ikinci fıkrasında da bir ilde teşkilatlanmanın, merkez ilçesi dahil o ilin ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat kurmayı gerektireceği vurgulanmıştır. Siyasi Partiler Kanunu'nun 20. maddesinde, ilçe teşkilatının, ilçe kongresi, ilçe başkanı, ilçe yönetim kurulu ve parti tüzüğünde öngörülmüşse disiplin kurulundan teşkili öngörülmüştür. İlçe teşkilatının varlığından bahsedilmesi için ilçe kongresinin yapılarak anılan organların oluşturulması gerekmektedir" denildi.

Yayımlanan karara göre, 24 Haziran 2018'den en az altı ay öncesi itibarıyla teşkilatını kuran ve büyük kongrelerini yapan Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi ve Vatan Partisinin seçime girebileceği belirtildi.

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy verme günü olan 24 Haziran 2018 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 8 Temmuz 2018 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirtildi. (ME-DK-Y) - ANKARA