24 Haziran Perşembe TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
24 Haziran Perşembe günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bugün Televizyonda izleyicilerin karşısına hangi filmler, diziler, programlar ekrana gelecek. EDHO, Survivor, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Gönül Dağı, Camdaki Kız, Bir Zamanlar Kıbrıs, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Uyanış Büyük Selçuklu, Sadakatsiz, Aşkın Tarifi yeni bölümü olacak mı? Peki bu akşam televizyonda neler var? İşte 24 Haziran Perşembe TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1 yayın akışı!
Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? 24 Haziran yayın akışı" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 24 Haziran Perşembe TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1'in yayın akışı!
TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR?
24 HAZİRAN PERŞEMBE TELEVİZYONDA NELER VAR?
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
10:45 Survivor Panaroma
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Panaroma
20:00 Survivor 2021 Ünlüler – Gönüllüler
00:15 Survivor Ekstra
FOX YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
11:00 Aşk Mantık İntikam
13:15 Bay Yanlış
16:00 Şef Akademi Doğada
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Kız Babası
22:15 Aşk Mantık İntikam
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Alev Alev
10:15 Kahraman Babam
13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Züğürt Ağa
22:15 Hız Tutkusu
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Maraşlı
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Baht Oyunu
22:30 Karınca Adam
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Yüksek Sosyete
11:15 Kaçak Gelinler
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:15 Ada Masalı
18:30 Star Haber
20:00 Kazara Aşk
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:20 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:45 Vuslat
11:00 Tozkoparan
12:45 Kalk Gidelim
16:35 Ev Sineması Kuşağı "Ekisporter"
18:55 Doğrusu Ne?
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Seksenler (Altyazılı)
01:55 Ev Sineması Kuşağı "Ekisporter"
03:30 3'Te 3
04:35 Kalk Gidelim