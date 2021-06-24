24 Haziran Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!
24 Haziran Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 23 Haziran 2023 İSKİ su kesintileri
İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 24 Haziran Perşembe İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!
Arıza Kesinti
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Oruç Reis Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.06.2021 00:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Pirinççi Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.06.2021 01:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.