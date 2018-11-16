'Adam Kazandı' Krizinin Ardından Küçükkaya'dan İnce Hakkında Önemli İddialar: Miting Yapacak

24 Haziran seçimlerinin sonuçları açıklanırken Muharrem İnce, gazeteci İsmail Küçükkaya'ya "Adam kazandı" diye mesaj atmıştı. Mesajı geldiği gibi okuyan Küçükkaya ile İnce arasında tartışma yaşanmış ve İnce, "Onu haber yapacağını düşünmemiştim. Demek ki gazetecilerle dost olurken daha dikkatli olmak gerekiyormuş." Küçükkaya'ya sitem etmişti. İkilinin yaşadığı krizin ardından Küçükkaya, İnce'nin İstanbul dışında Sivas, Trabzon, Konya, Kastamonu gibi illerde miting yapacağını söyledi.

Fox TV'den İsmail Küçükkaya'nın aktardığına göre; CHP'nin 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, yerel seçimlerde adaylığı konusu hakkında şu şekilde konuştu:

"MİTİNG YAPACAĞIM"

"Sandık konulursa adayım. Hakim gözetiminde olmasa da sandık konulsun. Örgüt motive olur. Bu kez seçime kadar 100 günlük süre var. Yeterli zaman, kazanabiliriz. Sandık konulur da aday olursam, o 100 gün içinde İstanbul dışında Sivas, Trabzon, Konya, Kastamonu gibi illerde de miting yapacağım. İstanbul'da yoğun nüfusu olan illere de gitmeliyiz. Böyle yaparsak kazanabiliriz"

'ADAM KAZANDI' KRİZİ

24 Haziran genel seçimlerinin sonuçları açıklanırken sessizliğini bozarak Küçükkaya'ya "Adam kazandı" diye mesaj atan Muharrem İnce, gündem uzun süre düşmeyen bir tartışmanın altına imza atmıştı. İnce'nin böylesine önemli bir olayı bu şekilde duyurması seçmeni çok kızdırmıştı. Gelen tepkiler üzerine açıklamala yapan İnce, "Onu haber yapacağını düşünmemiştim. Demek ki gazetecilerle dost olurken daha dikkatli olmak gerekiyormuş." ifadelerini kullanmıştı.

Muharrem İnce

KÜÇÜKKAYA'DAN CEVAP

Muharrem İnce'nin açıklamalarının ardından Küçükkaya da şu şekilde cevap vermişti:

"Seçim gecesi canlı yayındayım. Saatler 00.37 olmuş. Herkes konuşmuş, İnce susuyor. Kayıp. Herkes merak ediyor 'nerede' diye. İnce'ye yazdım, 'neredesiniz? Ne diyeceksiniz?' Yanıtı şu oldu; "Adam kazandı" Elbette bunun haber değeri var... Erdoğan ve Bahçeli konuşmuş. Herkes İnce'nin ne diyeceğini merak ediyor. Bu haberdir. Seçimin sonucunu 00.37'de kabul etmiş. Haber değil mi?"