24 Haziran 2021 Haberleri
24 Haziran 2021 Manşet Haberleri.
- Kongreye katılmayacağını açıklayan Aziz Yıldırım'a Fenerbahçe'den yanıt
- ABD'de çöken 12 katlı binada yaklaşık 100 kişiden haber alınamıyor
- Nefes kesen oylama bitti! Aleyna'yı yenen Yiğit Poyraz, Survivor'da yarı finale kaldı
- Koronayla ilgili tüm bilinenleri kökünden sarsacak araştırma: Virüsün kökeni 20 bin yıl öncesine dayanıyor
- Fenerbahçe'de Eyüp Yeşilyurt başkan adaylığı için gerekli imza şartını sağlayamadı
- İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden yine çıkarmadı
- Oğlunu uyandırmaya giden baba yıkıldı! 17 yaşındaki genç, annesinin eşarbıyla canına kıydı
- Marcus, Şevval Şahin'i kıskanınca Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize attı! Lüks mekandakiler dondu kaldı
- Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi
- Askerlerin yargılanmasıyla ilgili yeni düzenleme Meclis'te kabul edildi
- Tatil sezonunu Fethiye'de açan Tuvana Türkay'dan iddialı poz
- Galatasaray taraftarının mest olduğu anlar! Fatih Terim, Burak Elmas ve Bahattin Demirbilek bir araya geldi
- Bakan Koca paylaştı! Candan Erçetin'den aşı olmayanlara mesaj var
- Canlı yayında kavga ettiler, canlı yayında tatlıya bağladılar! Uğur Dündar'la Yılmaz Özdil barıştı
- İş insanı Ahmet Kurtuluş'u öldüren polis yelekli katil için ağırlaştırılmış müebbet hapis
- Akşener'i kızdıran Lütfü Türkkan sorusu: Benimle ne ilgisi var
- Bir Bitcoin vurgunu daha! Cajee kardeşler, 3,6 milyar dolarla ortadan kayboldu
- Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 5 bin 703 yeni vaka tespit edildi
- Son Dakika: Tahkim Kurulu, yabancı kuralına yapılan itirazı reddetti
- Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu
- Karadeniz'de sular bir türlü durulmuyor! Rusya İngiltere'ye nota verdi
- Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'nin 'Yüzde 45 oyumuz var' çıkışına yanıt: Haydi ne bekliyorsun, hemen seçim
- Ciple çarpışan araç paramparça oldu! Kahreden kaza, karı- kocayı hayattan kopardı
- Son Dakika: Yemen açıklarında göçmen teknesi alabora oldu, en az 300 can kaybı var
- Önceki gün bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı, plajda görüntülendi
- Gözü dönmüş sapık, evine girdiği 78 yaşındaki kadına tecavüz etti
- Sosyal medyada zirveye çıkan Aziz Yıldırım hakkında neler yazıldı? İşte birbirinden çarpıcı o yorumlar
- Bu acının tarifi yok! Üç gün önce evlendiği karısı son nefesini yanı başında verdi
- Gamze Pala davasında, katil zanlısı Savaş Dalançıkar'ın akli dengesinin yerinde olduğu tespit edildi
- Sağlık çalışanının ölümünde sır perdesi aralanıyor! Ayrı yaşadığı eşi tutuklandı
- İngiltere cephesinden Rusya'ya donanma yanıtı: Değerlerimizi savundu
- Altının kilogramı 499 bin 500 liraya yükseldi
- AB'den Belarus ekonomisine yönelik yeni yaptırım kararı
- İsviçre bankası UBS, yıl sonu dolar/TL beklentisini 9 TL'den 9,30 TL'ye yükseltti
- Futbolda yeni dönem! UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı
- Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de
- Rekor başvuruya ulaşıldı! 2.6 milyon kişi YKS'ye girecek
- Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı büyüdü! Son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi
- Korona testi tam 42 kez pozitif çıktı! 5 kez kendi cenazesini planlayan hastanın inanılmaz hikayesi
- Eski Türkiye güzeli Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun 25 milyon liralık mirası 272 kişiye paylaştırıldı
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