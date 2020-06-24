24 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı
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24 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı

24 Haziran 2020 Çarşamba günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

24 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı
24.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 24.06.2020 06:51

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:45 Ege'nin Hamsisi

03:00 52 Hafta

03:25 Elimi Bırakma

04:00 Elimi Bırakma

05:40 Ferhunde Hanım ve Kızları

06:10 Sağlıklı Mutfak

07:10 Aslan Ailem

10:10 Tozkoparan

11:45 Ferhunde Hanım ve Kızları

12:55 Elimi Bırakma

13:00 Elimi Bırakma

15:55 Ege'nin Hamsisi

16:00 Ege'nin Hamsisi

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Can Dostlar

20:00 Benim Adım Melek

22:20 Baba 3

23:40 Doğu'nun Kayıp Silüetleri

Kaynak: InterSinema.com

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