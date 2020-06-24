24 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
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24 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı

24 Haziran 2020 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

24 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
24.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 24.06.2020 06:46

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:15 Teknik Analiz

00:30 Bundesliga

01:45 TFF 1. Lig Goller

01:55 Takvim Yaprakları

02:00 Spor Artı

02:00 Stadyum

03:30 Almanya Bundesliga Özetler

03:30 İtalya Kupası Magazin

03:50 Süper Lig Özetler

04:20 TFF 1. Lig Özetler

04:30 Süper Lig Özetler

04:50 İtalya Kupası Magazin

05:20 Teknik Analiz

05:25 Spor Kitaplığı

05:30 Hedef Süper Lig

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Stadyum

07:00 TFF 1. Lig Özetler

07:30 Süper Lig Özetler

08:00 Napoli - Juventus

08:25 La Liga Özetler

08:30 Süper Lig Özetler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 TFF 1. Lig Özetler

09:50 Takvim Yaprakları

09:50 Spor Kitaplığı

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:10 Süper Lig Özetler

12:40 Almanya Bundesliga Özetler

12:45 TFF 1. Lig Goller

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Uefa Uluslar Ligi Karş. İsveç – Türkiye

14:00 TBMM-TV

15:40 Almanya Bundesliga Özetler

16:00 Spor Bülteni

16:30 Unutulmaz Maçlar

17:00 Bundesliga

17:45 TFF 1. Lig Goller

17:55 Takvim Yaprakları

18:00 Spor Merkezi

19:30 Napoli - Juventus

19:30 La Liga Özetler

19:55 Newcastle United - Aston Villa

20:00 Hedef Süper Lig

21:30 Süper Lig Özetler

22:00 Bundesliga

22:25 İngiltere Premier Lig Özetler

22:45 Süper Lig Goller

23:00 Spor Artı

Kaynak: InterSinema.com

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