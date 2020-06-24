24 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı 24 Haziran 2020 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:15 Teknik Analiz 00:30 Bundesliga 01:45 TFF 1. Lig Goller 01:55 Takvim Yaprakları 02:00 Spor Artı 02:00 Stadyum 03:30 Almanya Bundesliga Özetler 03:30 İtalya Kupası Magazin 03:50 Süper Lig Özetler 04:20 TFF 1. Lig Özetler 04:30 Süper Lig Özetler 04:50 İtalya Kupası Magazin 05:20 Teknik Analiz 05:25 Spor Kitaplığı 05:30 Hedef Süper Lig 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Stadyum 07:00 TFF 1. Lig Özetler 07:30 Süper Lig Özetler 08:00 Napoli - Juventus 08:25 La Liga Özetler 08:30 Süper Lig Özetler 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 TFF 1. Lig Özetler 09:50 Takvim Yaprakları 09:50 Spor Kitaplığı 09:55 Hava Durumu 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Kitaplığı 11:00 Spor Manşet 12:10 Süper Lig Özetler 12:40 Almanya Bundesliga Özetler 12:45 TFF 1. Lig Goller 12:55 Hava Durumu 13:00 Spor Bülteni 13:55 Takvim Yaprakları 14:00 Uefa Uluslar Ligi Karş. İsveç – Türkiye 14:00 TBMM-TV 15:40 Almanya Bundesliga Özetler 16:00 Spor Bülteni 16:30 Unutulmaz Maçlar 17:00 Bundesliga 17:45 TFF 1. Lig Goller 17:55 Takvim Yaprakları 18:00 Spor Merkezi 19:30 Napoli - Juventus 19:30 La Liga Özetler 19:55 Newcastle United - Aston Villa 20:00 Hedef Süper Lig 21:30 Süper Lig Özetler 22:00 Bundesliga 22:25 İngiltere Premier Lig Özetler 22:45 Süper Lig Goller 23:00 Spor Artı Kaynak: InterSinema.com