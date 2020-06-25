24 Haziran 2020 Haberleri
24 Haziran 2020 Manşet Haberleri.
25.06.2020 00:15 | Son Güncelleme: 25.06.2020 00:15
- Dünya Sağlık Örgütü: Gelecek hafta koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu geçecek
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- MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi
- Atalanta, Zeki Çelik için 12 milyon euroyu gözden çıkardı
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- Eski Chelsea'li Adrian Mutu'nun sevgilisinin kanını içtiği ileri sürüldü
- Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen 'Yeni bir kısıtlama gelecek mi?' sorusu yanıt buldu
- Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı
- Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, 'Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?' sorusuna yanıt verdi
- Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi
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- Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor
- Galatasaray, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takım halinde disiplin kuruluna sevk edildi
- Oxford Üniversitesi'nden 3 aşamaya geçtikleri koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama: 2 ayrı doz halinde uygulanabilir
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