24 Haziran 2020 Çarşamba 31165 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
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24 Haziran 2020 Çarşamba 31165 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 24 Haziran günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde ise Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 24 Haziran 2020 ve 31165 sayılı Resmi Gazete...

24 Haziran 2020 Çarşamba 31165 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
24.06.2020 08:32 | Son Güncelleme: 24.06.2020 08:35

24 Haziran tarihli Resmi Gazete de neler var? Toplam 112 sayfadan oluşan 24 Haziran 2020 Çarşamba günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

31165 SAYILI RESMİ GAZETE

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7246 Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306)

YÖNETMELİKLER

–– Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Helal Akreditasyon Kurumu Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/11)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/13)

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARI

–– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2020/9, K: 2020/2)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri.

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