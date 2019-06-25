24 Haziran 2019 Haberleri
24 Haziran 2019 Manşet Haberleri.
- Canan Kaftancıoğlu, Bahçeli göndermesiyle sosyal medyada gündem oldu
- Kimyasal madde yüklü tanker alev alev yandı: 3 yaralı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın isimden AK Parti'de değişim sinyali!
- Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesi davasında yeni gelişme!
- Marcelo Goiano, Sivasspor'da
- Beşiktaş, Tyler Boyd transferinde mutlu sona ulaştı
- İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, seçim sonrası yayınladığı mesajla gündem oldu!
- Hatayspor, İlhan Palut'un sözleşmesini uzattı
- Eşini 88 yerinden bıçaklayan caninin savunması pes dedirtti!
- Japonya'da hayvanat bahçesinde yapılan 'aslan yakalama tatbikatı' büyük beğeni topladı
- Fikret Orman'dan Ali Koç'a tebrik: Başarılı olacaklarını düşünmüyordum
- Fikret Orman, Quaresma'ya rest çekti: Ayrılmak istiyorsa ayrılır
- Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe Gervinho'yu istiyor
- Kız çocuğuna cinsel istismar iddiasına 4 tutuklama
- Gençlerbirliği, Sadio Diallo'yu renklerine bağladı
- Ozan Kabak'ın menajeri, İtalyan devinin tesislerinde görüntülendi
- Talihsiz işçi et karıştırma makinesinde can verdi
- Hakan Balta'nın çocukları Kuran-ı Kerim öğreniyor!
- BBC için yapılan ankete Cumhurbaşkanı Erdoğan damga vurdu!
- Sandık görevlisinin cenazesine katılan Binali Yıldırım zor anlar yaşadı!
- Plajda soyunan teşhirci linç edilmekten son anda kurtarıldı!
- 20 bin öğretmen ataması 9 Ağustos'ta yapılacak
- Beşiktaş'ın istediği Ömer Toprak, Borussia Dortmund'da kalmak istiyor!
- ABD Başkanı Trump'tan İran'a yeni hamle!
- Eski Spor Bakanı Yücel Seçkiner vefat etti
- Ali İhsan Yavuz'dan 23 Haziran seçimleri sonrasında ilk açıklama
- Motorine 29 kuruş zam geldi
- İstanbul seçimlerinin ardından Kadir Topbaş, sessizliğini bozdu!
- Müfit Erkasap, Fatih Terim'in istediği forveti açıkladı
- Bruma, 15 milyon euroya Porto'ya transfer olacak
- 21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davasında mağdurlar konuştu
- Uykuda kalp krizi geçiren 17 yaşındaki Liseli kız kurtarılamadı
- Motorine 17-18 kuruş zam bekleniyor
- Beren Saat ile Kenan Doğulu çiftinden iddiaları doğrulayan hareket!
- AK Parti, Erdoğan'ın başkanlığında İstanbul için toplanacak
- Trump, faizleri düşürmemesi nedeniyle ABD Merkez Bankasını eleştirdi
- Ali İhsan Varol, programında CHP ile ilgili soru sorduran sayfaya seçim sonrası ateş püskürdü
- Rayların üstünde kalan minibüste kahreden detay: Kaçma fırsatı bulamadılar
- ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Suudi Arabistan'da 'İran'a karşı koalisyon' arıyor
- Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in en büyük hatası 400 milyar dolara mal oldu
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