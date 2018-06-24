24 Haziran 2018 Tunceli Seçim Sonuçları! 24 Haziran 2018 Tunceli'de Sandıkta Kim Kazandı?

24 HAZİRAN 2018 TÜRKİYE GENEL SEÇİMLERİNDE TUNCELİ'DE HANGİ PARTİ KAZANDI?

24 Haziran 2018 Türkiye Genel Seçimi sonuçları belli oldu.

Buna göre partilerin Tunceli'de aldığı oy oranları kesin olmayan sonuçlara göre şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi-Recep Tayyip Erdoğan: %13,34

Milliyetçi Hareket Partisi-Devlet Bahçeli: %5,57

Vatan Partisi-Doğu Perinçek: %0,12

Halkların Demokratik Partisi-Sezai Temelli, Pervin Buldan: %52,07

Cumhuriyet Halk Partisi-Kemal Kılıçdaroğlu: %26,49

Saadet Partisi- Temel Karamollaoğlu: %0,30

İyi Parti-Meral Akşener: %1,57

SEÇİM SONUÇLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

1 KASIM 2015 TÜRKİYE GENEL SEÇİMLERİNDE TUNCELİ'DE SONUÇLAR NASILDI?

1 Kasım 2015 Türkiye Genel Seçimlerinde Tunceli'de partilerin aldığı oy oranı şöyleydi:

AK Parti: %11,7

CHP: %28,2

MHP: %2,6

HDP: %55,9