24 Haziran 2018 Sivas Cumhurbaşkanı Adaylarının Oy Oranı! 24 Haziran 2018 Sivas'da Sandıkta Kim Kazandı?
24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları belli oldu. Peki 24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sivas'da kim kazandı? 24 Haziran 2018 Sivas cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları hakkında tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE SİVAS'DA KİM KAZANDI?
24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları belli oldu.
Buna göre cumhurbaşkanı adaylarının Sivas'da aldığı oy oranları kesin olmayan sonuçlara göre şöyle:
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI
Salahttin Demirtaş:
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10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE SONUÇLAR NASILDI?
Türkiye'nin 12. cumhurbaşkanını belirlemek için 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan seçimde Sivas cumhurbaşkanı adaylarının aldığı oy oranı şöyleydi:
Recep Tayyip Erdoğan:% 69,99
Ekmeleddin İhsanoğlu: % 28,80
Selahattin Demirtaş: % 1,22