24 Haziran 2018 Sinop Seçim Sonuçları! 24 Haziran 2018 Sinop'ta Sandıkta Kim Kazandı?
24 Haziran 2018 Türkiye Genel Seçimi sonuçları belli oldu. Peki 24 Haziran 2018 seçimlerinde Sinop'ta partiler ne kadar oy aldı? 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Sinop'ta sandıkta hangi parti kazandı?
24 HAZİRAN 2018 TÜRKİYE GENEL SEÇİMLERİNDE SİNOP HANGİ PARTİ KAZANDI?
24 Haziran 2018 Türkiye Genel Seçimi sonuçları belli oldu.
Buna göre partilerin Sinop aldığı oy oranları kesin olmayan sonuçlara göre şöyle:
Adalet ve Kalkınma Partisi-Recep Tayyip Erdoğan:
Milliyetçi Hareket Partisi-Devlet Bahçeli:
Vatan Partisi-Doğu Perinçek:
Halkların Demokratik Partisi-Sezai Temelli, Pervin Buldan:
Cumhuriyet Halk Partisi-Kemal Kılıçdaroğlu:
Saadet Partisi- Temel Karamollaoğlu:
İyi Parti-Meral Akşener :
SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
1 KASIM 2015 TÜRKİYE GENEL SEÇİMLERİNDE SİNOP'TA SONUÇLAR NASILDI?
1 Kasım 2015 Türkiye Genel Seçimlerinde Sinop'ta partilerin aldığı oy oranı şöyleydi:
AK Parti: %56,3
CHP: %29,8
MHP: %8,7
HDP: %0,8