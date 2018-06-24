24 Haziran 2018 Samsun Cumhurbaşkanı Adaylarının Oy Oranı! 24 Haziran 2018 Samsun'da Sandıkta Kim Kazandı?
24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları belli oldu. Peki 24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Samsun'da kim kazandı? 24 Haziran 2018 Samsun cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları hakkında tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE SAMSUN'DA KİM KAZANDI?
24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları belli oldu.
Buna göre cumhurbaşkanı adaylarının Samsun'da aldığı oy oranları kesin olmayan sonuçlara göre şöyle:
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI
Recep Tayyip Erdoğan: %66,57
Muharrem İnce: %23,06
Meral Akşener: %8,87
Selahattin Demirtaş: %0,29
Temel Karamollaoğlu: %1,00
Doğu Perinçek: %0,20
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10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE SONUÇLAR NASILDI?
Türkiye'nin 12. cumhurbaşkanını belirlemek için 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan seçimde Samsun'da cumhurbaşkanı adaylarının aldığı oy oranı şöyleydi:
Recep Tayyip Erdoğan: % 65,87
Ekmeleddin İhsanoğlu: %32,81
Selahattin Demirtaş: %1,32