24 Haziran 2018 Rize Seçim Sonuçları! 24 Haziran 2018 Rize'de Sandıkta Kim Kazandı?
24 Haziran 2018 Türkiye Genel Seçimi sonuçları belli oldu. Peki 24 Haziran 2018 seçimlerinde Rize'de partiler ne kadar oy aldı? 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Rize'de sandıkta hangi parti kazandı?
24 HAZİRAN 2018 TÜRKİYE GENEL SEÇİMLERİNDE RİZE'DE HANGİ PARTİ KAZANDI?
24 Haziran 2018 Türkiye Genel Seçimi sonuçları belli oldu.
Buna göre partilerin Rize'de aldığı oy oranları kesin olmayan sonuçlara göre şöyle:
Adalet ve Kalkınma Partisi-Recep Tayyip Erdoğan: %64,34
Milliyetçi Hareket Partisi-Devlet Bahçeli: %12,37
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Vatan Partisi-Doğu Perinçek: %0,16
Halkların Demokratik Partisi-Sezai Temelli, Pervin Buldan: %0,94
Cumhuriyet Halk Partisi-Kemal Kılıçdaroğlu: %12,78
Saadet Partisi- Temel Karamollaoğlu: %1,88
İyi Parti-Meral Akşener : %6,02
1 KASIM 2015 TÜRKİYE GENEL SEÇİMLERİNDE RİZE'DE SONUÇLAR NASILDI?
1 Kasım 2015 Türkiye Genel Seçimlerinde Rize'de partilerin aldığı oy oranı şöyleydi:
AK Parti: %75,9
CHP: %14,9
MHP: %5,4
HDP: %0,6