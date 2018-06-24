24 Haziran 2018 Gaziantep Cumhurbaşkanı Adaylarının Oy Oranı! 24 Haziran 2018 Gaziantep'te Sandıkta Kim Kazandı?

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE GAZİANTEP'TE KİM KAZANDI?

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları belli oldu.

Buna göre cumhurbaşkanı adaylarınınGaziantep'te aldığı oy oranları kesin olmayan sonuçlara göre şöyle:

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

Recep Tayyip Erdoğan:

Muharrem İnce:

Meral Akşener:

Selahattin Demirtaş:

Temel Karamollaoğlu:

Doğu Perinçek:

SEÇİM SONUÇLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE SONUÇLAR NASILDI?

Türkiye'nin 12. cumhurbaşkanını belirlemek için 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan seçimde

Gaziantep cumhurbaşkanı adaylarının aldığı oy oranı şöyleydi:

Recep Tayyip Erdoğan %60,44

Ekmeleddin İhsanoğlu %29,00

Selahattin Demirtaş %10,56