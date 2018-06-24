24 Haziran 2018 Bursa Cumhurbaşkanı Adaylarının Oy Oranı! 24 Haziran 2018 Bursa'da Sandıkta Kim Kazandı?

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE BURSA'DA KİM KAZANDI?

24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları belli oldu.

Buna göre cumhurbaşkanı adaylarının Bursa'da aldığı oy oranları kesin olmayan sonuçlara göre şöyle:

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

Recep Tayyip Erdoğan:%55,55

Muharrem İnce:%31,47

Meral Akşener:%8,23

Selahattin Demirtaş:%3,49

Temel Karamollaoğlu:%1,06

Doğu Perinçek:%0,21

SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE SONUÇLAR NASILDI?

Türkiye'nin 12. cumhurbaşkanını belirlemek için 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan seçimde Bursa'da cumhurbaşkanı adaylarının aldığı oy oranı şöyleydi:

Recep Tayyip Erdoğan % 54,88

Ekmeleddin İhsanoğlu % 40,96

Selahattin Demirtaş % 4,16