24 Haziran 2018 Almanya Cumhurbaşkanı Adaylarının Oy Oranı! 24 Haziran 2018 Almanya'da Sandıkta Kim Kazandı?

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE ALMANYA'DA KİM KAZANDI?

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları belli oldu.

Buna göre cumhurbaşkanı adaylarının Almanya'da %78.6 açılan sadıkta, aldığı oy oranları şöyle:

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %65.7

Muharrem İnce:%21.5

Meral Akşener:%2.6

Selahattin Demirtaş:%9.4

Temel Karamollaoğlu:%0.6

Doğu Perinçek:0.2

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10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE SONUÇLAR NASILDI?

Türkiye'nin 12. cumhurbaşkanını belirlemek için 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan seçimde Almanya'da cumhurbaşkanı adaylarının aldığı oy oranı şöyleydi:

Recep Tayyip Erdoğan %68.63

Ekmeleddin İhsanoğlu %23.74

Selahattin Demirtaş %7,63