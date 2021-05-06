24.Gün iftar menüsü! 6 Mayıs Perşembe 2021 Ramazan iftar menüsü

Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının yirmi dördüncü iftarı yapılacak. İftarda ne pişirsem düşüncesinde olanlar için sağlıklı iftar menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için iftarda yediklerinize dikkat etmelisiniz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve sahur menülerini sizin için paylaş

Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının yirmi dürdüncü iftarı yapılacak. İftarda ne pişirsem düşüncesinde olanlar için sağlıklı iftar menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için iftarda yediklerinize dikkat etmelisiniz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve sahur menülerini sizin için paylaşıyor olacağız!

24. GÜN İFTAR MENÜSÜ

- Avokado Çorbası

- Lazanya

- Yeşil Salata

- Elmalı Turta

AVOKADO ÇORBASI

Avokado Çorbası için gerekli malzemeler

-4 su bardağı tavuk suyu

-2 tane avokado

-1 su bardağı krema

-Karabiber

-Tuz

Avokado Çorbası yapılışı;

- Öncelikle çekirdeğinden ayıklanmış avokadoları iyice ezin.

- Tavuk suyu ve kremayı bir tencerede iyice ısıtın, kaynama noktasına gelmemesine dikkat edin.

- Isınınca ezilmiş avokado ile karıştırın.

- Tuz ve karabiber ekleyin.

- Blenderla iyice çekin ve çorbanız hazır.

Afiyet olsun!

LAZANYA

Lazanya için gerekli malzemeler

Hamuru için;

-1 tatlı kaşığı zeytin yağ

-1 tane yumurta

-1/4 limon suyu

-300 gr un

-1 tatlı kaşığı tuz

Beşamel sosu için;

-Muskat rendesi

-500-1000 gr süt

-50 ml zeytin yağ

-tuz

Beşamel sosu yapılışı;

-Un ve yağı kavurun.

-Üzerine süt ilave edip kaynatın. Ocaktan indirmeden önce tuz ve muskat rendesini ekleyin.

Bolonez sos için malzemeler;

-2 tane orta boy domates

-5 su bardağı su

-250 gram dana kıyma

-5 gram sarımsak

-soğan

-biber

-kereviz

- tereyağı

-2'şer çorba kaşığı rendelenmiş havuç,

-2 çorba kaşığı salça

-tuz, karabiber ve defne yaprağı

Lazanya yapılışı;

- Öncelikle kıymayı soteleyin.

- Üzerine sarımsak ve soğanı ilave edin.

- Kereviz ve havucu da ekleyerek sotelemeye devam edin.

- Salçasını ve defne yaprağını ilave edin.

- Önceden doğranmış domatesleri de ekleyin.

- Son olarak suyu ilave ederek koyu kıvamlı sos elde edene kadar pişirin.

- İsteğe bağlı havuç ve kereviz eklemeyebilirsiniz.

- Hazırladığınız lazanya hamurunu 4 çeşit parçaya bölerek yuvarlayın.

- Üzerine nemli bir bez örtüp 20 dakika bekletin.

- Önce merdane daha sonra oklava ile bıçak sırtı kalınlığında açın.

- 15 cm eşit parçalara kesin.

- Bol kaynar tuzlu suda hamurları 1 dakika haşlayıp soğuk suya çıkarın.

- Susuz olarak yan yana bir kaba koyun.

- Beşamel sos ve bolonez sosu karıştırın.

- Hamurları bir borcama döşeyip her kata beşamel sos ve bolonez sos dökün.

- Malzeme bitene kadar bu işlemi sürdürün.

- Üzerine rende kaşar serpip fırınlayın.

Afiyet olsun!

ELMALI TURTA

Elmalı Turta için gerekli malzemeler

Dolgusu için:

-1 yemek kaşığı rondodan geçirilmiş kuru dut

-3 tane orta boy elma

-½ su bardağı ceviz

-1 tatlı kaşığı tarçın

Hamuru için;

-1 tane yumurta

-2 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı

-2 yemek kaşığı rondodan geçirilmiş kuru dut

-2 su bardağı yulaf unu. İsterseniz tam buğday, karabuğday, siyez veya badem unu da kullanabilirsiniz.

-1 paket vanilin

-1 tatlı kaşığı karbonat

Elmalı Turta yapılışı;

- Öncelikle turtanın dolgusu için rendelenmiş elmaları ve kuru dutu bir tavaya alıp, suyunu çekene kadar kavurun.

- Kavrulduktan sonra fındığı ve tarçınlı ilave edip soğumaya bırakın.

- Hamuru için yumurtayı ve tereyağını iyice çırpın.

- Ardından yulaf ununu, kuru dutu, karbonatı ve vanilini ilave edip yoğurun.

-Hamurun bir kısmını daha sonra üzerine rendelemek üzere ayırın ve elma harcı soğuyana kadar buzlukta bekletin.

-Hamuru yağlı kağıt üzerinde ince bir şekilde açın ve kabınıza tamamen yayın.

- Elma harcını hamurun ortasına dökün.

- Buzlukta beklettiğiniz hamuru da üzerine rendeleyin.

- Son olarak önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 15-20 dakika pişirin.

Afiyet olsun!

YEŞİL SALATA