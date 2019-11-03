24 Gün Boyunca HİÇ Su ve Yemek Yemeden Hayatta Kalan Adam

03.11.2019 19:45

Bir gün boyunca hiç yemek yemediğinizi ve su içmediğinizi düşünün.Muhtemelen başınız dönmeye başlayacak ve karın ağrıları hissedeceksiniz.Eğer kendinizi daha fazla gün susuz bırakırsanız da, vücudunuz bu duruma en fazla 3 ila 5 gün arası dayanabilecek. Vücudumuzun daha fazla susuz kalması ise ne yazık ki mümkün değil.Çünkü insan bedeninin yaklaşık %70i sudan oluşur ve çok fazla susuz kalırsak bu durum organ yetmezliğine, komaya ve hatta ölüme neden olabilir.Ancak bu videoda bunun çok büyük bir istisnasıyla karşılaşacaksınız.

Kaynak: Youtube