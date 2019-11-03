24 Gün Boyunca HİÇ Su ve Yemek Yemeden Hayatta Kalan Adam
Bir gün boyunca hiç yemek yemediğinizi ve su içmediğinizi düşünün.Muhtemelen başınız dönmeye başlayacak ve karın ağrıları hissedeceksiniz.
Bir gün boyunca hiç yemek yemediğinizi ve su içmediğinizi düşünün.Muhtemelen başınız dönmeye başlayacak ve karın ağrıları hissedeceksiniz.Eğer kendinizi daha fazla gün susuz bırakırsanız da, vücudunuz bu duruma en fazla 3 ila 5 gün arası dayanabilecek. Vücudumuzun daha fazla susuz kalması ise ne yazık ki mümkün değil.Çünkü insan bedeninin yaklaşık %70i sudan oluşur ve çok fazla susuz kalırsak bu durum organ yetmezliğine, komaya ve hatta ölüme neden olabilir.Ancak bu videoda bunun çok büyük bir istisnasıyla karşılaşacaksınız.