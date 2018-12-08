24. Gezici Film Festivali - Kastamonu

24. Gezici Film Festivali'nin Kastamonu ayağı, 10-13 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ersoy Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara Sinema Derneğinin Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenleyeceği 24. Gezici Film Festivali'nin, 10 Aralık Pazartesi günü başlayacağını söyledi.

Festivalin Kastamonu ayağının üniversitenin Medya ve İletişim Topluluğunun ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini belirten Soydan, festivali 5. kez Kastamonu'da ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Bu yıl festivalin 4 gün süreceğini aktaran Soydan, "İlk sene festival 1 gün sürmüştü. Bu yıl 4 güne çıktı. Pek çok yönetmen ve oyuncu bizimle birlikte olacak. Gezici Film Festivali'nin Kastamonu'ya kültürel ve sanatsal anlamda heyecan getirdiğini düşünüyorum." dedi.

Festivalde 13 film gösterileceğine dikkati çeken Soydan, "Festival boyunca biri çocuk filmi olmak üzere 13 film gösterimi olacak. Çarşamba sabahı 10.30'daki seansımıza çocuklarımızı bekliyoruz. Diğer seanslarda da dünya ve Türk sinemasının seçkin örnekleri olacak. Filmler ücretsiz ve bütün Kastamonu halkına açık." diye konuştu.

İlginin üst seviyede olduğunu vurgulayan Soydan, "Festivalin Kastamonu ayağına Kültür ve Turizm Bakanlığımıza yazdığımız bir maille başlamıştık. Gezici film festivaline en çok ilgi gösterilen kent Kastamonu. Hem öğrencilerin hem de vatandaşların festivale yoğun ilgi gösterdiğini görüyoruz. Seanslar dolu geçiyor." ifadelerini kullandı.