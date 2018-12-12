Ankara Sinema Derneğince Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Kastamonu'da düzenlenen "24. Gezici Film Festivali" kapsamında filmler izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Kastamonu Üniversitesi Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda Kastamonu Üniversitesi Medya ve İletişim Topluluğunun ev sahipliğinde düzenlenen festivalin üçüncü gününde, 4 seansta film gösterimi yapıldı.

Öğrencilerin yoğun katılımıyla düzenlenen gösterimde, ABD ve Hollanda yapımı çocuk filmleri ile "Azim'in annesi Rona", "Sibel" ve "Şüphe" adlı filmler izlendi.

Ankara Sinema Derneği Başkanı Ahmet Boyacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salonların dolu olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Kastamonu'ya ilk geldikleri yıldan itibaren salonların hep dolu olduğunu anlatan Boyacıoğlu, "Festivallerde dolu salonlara oynamak çok zor oluyor. Bir festival programcısı için bu kadar ilgili izleyici kitlesini karşısında görmesinden daha güzel bir şey olamaz. Salonda dolu koltuklara gösterim yapmak çok güzel." dedi.

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ersoy Soydan ise Gezici Festival'in Kastamonu'da 5 yıldır gösterim yaptığını belirtti.

Festivalin yoğun ilgiyle gerçekleştiğini kaydeden Soydan, "Hayatımızda festival kavramı diye bir şey var. Festivalden önce, sonra diye konuşuyoruz. Seneye, Gezici Festival'in 25. yılı. İnşallah bizim de 6. senemiz olacak. Daha uzun seneler bunu Kastamonu'da yaşatmayı hayal ediyoruz." diye konuştu.

Festival, yarın sona erecek.