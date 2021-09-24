24 Eylül Cuma İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? - Haberler
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24 Eylül Cuma İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

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24 Eylül Cuma İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

24 Eylül Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 24 Eylül'de İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları haberimizde.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan ( Bedaş ) yapılan açıklamaya 24 Eylül Cuma Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 24 Eylül Cuma İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Bugün elektrik kesilecek mi? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 7324325

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah MEVLANA sk bölgelerinde 24/09/2021 09:00:00 - 24/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

NO: 7008323

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKCAN, ALİÇAVUŞ, ASLIHAN, AYTEN, BİLGİLİ, CENGİZ, DEMİRALP, EGENUR, ENİSE, ESENKAYA, FEHİME, GÖKMEN, GÜLTEKİN, GÜVERTE, HANZADE, HAVUZ, HOCA AHMET YESEVİ, HÜDA, HİCAZ, KARTEPE, KAİME, KORKUT, KUZGUN, KÖKNAR, KÜLHAN, OLİMPİYAT, SAFFET, SELAMOĞLU, SUMAK, TANIK, TAŞKIRAN, TECELLİ, YAKINSU, YILDIRIM BEYAZIT, ÇAMLIBEL, İLKER sk/ İSLAMBEY mah BAŞEĞMEZ, BEHRAMŞAH, ERTUĞRUL, GÜNGÖRMÜŞ, KAVACIK, RAST, RİSALE, TRUVA, YAMANER, YASA, YAYLA DAĞI, YILDIRIM BEYAZIT, ÇAYBAŞI sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-ŞEMSİPAŞA mah 15. sk bölgelerinde 24/09/2021 10:00:00 - 24/09/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7328461

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah TUNABOYU sk bölgelerinde 24/09/2021 14:00:00 - 24/09/2021 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER İÇİN TIKLAYINIZ...

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

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Haber: 24 Eylül Cuma İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? - Haberler
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