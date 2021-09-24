24 Eylül Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!
24 Eylül Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 24 Eylül Cuma 2021 İSKİ su kesintileri
İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 24 Eylül Cuma İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Gündem haberler için bizi takip edin. Gündem haberler için bizi takip edin. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!
Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemal Paşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.09.2021 09:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Tokatköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.09.2021 09:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Güneştepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.09.2021 10:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Güven Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.09.2021 10:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Cebeci Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.09.2021 09:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Ersoy Mah,Kirazlıtepe Mah,Küplüce Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.09.2021 10:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Çengelköy Mah,Küçüksu Mah,Kandilli Mah,Kuleli Mah,Beylerbeyi Mah
Arıza Sebebi : 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Elmalı-Üsküdar 800Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 24.09.2021 11:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.