24 Eylül Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 24 Eylül Cuma İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Gündem haberler için bizi takip edin. Gündem haberler için bizi takip edin. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

Arıza Kesinti

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemal Paşa Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 24.09.2021 09:35

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti



İlçe : Beykoz

Etkilenen Mahalleler : Tokatköy Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 24.09.2021 09:17

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti



İlçe : Güngören

Etkilenen Mahalleler : Güneştepe Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 24.09.2021 10:36

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti



İlçe : Güngören

Etkilenen Mahalleler : Güven Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 24.09.2021 10:58

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti



İlçe : Sultangazi

Etkilenen Mahalleler : Cebeci Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 24.09.2021 09:41

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti



İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Ersoy Mah,Kirazlıtepe Mah,Küplüce Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 24.09.2021 10:27

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti



İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Çengelköy Mah,Küçüksu Mah,Kandilli Mah,Kuleli Mah,Beylerbeyi Mah

Arıza Sebebi : 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Elmalı-Üsküdar 800Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 24.09.2021 11:09

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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