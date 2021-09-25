24 Eylül 2021 Haberleri
24 Eylül 2021 Manşet Haberleri.
- Tehlikeye aldırış etmeyen vatandaştan görüntülediği domuza güldüren sözler: Birader ne var ne yok
- Altay mağlubiyeti sonrası Beşiktaş taraftarı çok öfkeli! 4 futbolcuyu takımda istemiyorlar
- Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması! Zeytin dalı uzattı
- Sergen Yalçın canlı yayında isim verdi! İşte Ajax maçına yetişecek futbolcular
- Arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek evden çıkan 14 yaşındaki Tuana bulundu
- İçtiği ilaç nedeniyle hastanelik olan Sertab Erener, konserlerini iptal etmek zorunda kaldı
- Ağaç kesimi sırasında yaralanan Mehmetçik şehit düştü
- Akşener partisinin anketlerdeki oy oranını verdi: 9 anketin ortalamasına göre yüzde 16 görünüyoruz
- Beşiktaş'ın 'Avans' paylaşımı yeniden gündemde! Yapılan yorumlar siyah-beyazlı taraftarları kızdırdı
- Meral Akşener ilk kez net şekilde konuştu: Ben cumhurbaşkanlığına değil, başbakanlığa adayım
- Kara Kartal ilk yenilgisini aldı! Beşiktaş, deplasmanda Altay'a 2-1 mağlup oldu
- Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşları içinde izledi: Ailem beni sattıktan sonra izliyor
- Gökhan Töre'nin istatistiği gündeme oturdu! Taraftarlar sinirden çılgına döndü
- Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti
- Beşiktaş'a darbe üstüne darbe! Pjanic, Altay maçında sakatlanarak oyuna devam edemedi
- Mide ameliyatından sonra zayıflayan Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u çok değişti
- Olaylı Adana Demirspor maçının faturası ağır oldu! PFDK, Beşiktaş'a ceza yağdırdı
- Son Dakika: 'Din dersinde Alevi sorgusu' yaptığı iddia edilen öğretmen, görevinden uzaklaştırıldı
- Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu oldu
- Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı! Trabzon ilk sırada
- Ağabeyinin ardından CNN spikeri Chris Cuomo da cinsel tacizle suçlanıyor
- Melih Gökçek, FETÖ'ye imar konusunda rant sağladığı şikayeti üzerine ifade verdi
- Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan aldatma itirafı
- Sergen Yalçın, sakat futbolcularla ilgili kötü haberi canlı yayında verdi: Ajax maçında da çoğu olmayacak
- Boşanma aşamasındaki eşini ve baldızını vurdu, sonra da kendisine ateş etti
- Son Dakika: Türkiye'de 24 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 221 kişi vefat etti, 27 bin 197 yeni vaka tespit edildi
- 6 yıldır kanserle mücadele eden 14 yaşındaki Şevval hayatını kaybetti
- TEKNOFEST'te duygulandıran anlar! Aziz Sancar, elini öpen Selçuk Bayraktar'a sarıldı
- Tarkan, paylaşıp hemen sildiği yarı çıplak fotoğrafına açıklık getirdi
- Çok Güzel Hareketler 2'den sürpriz aşk çıktı! Resmen ilan ettiler
- James Rodriguez'in sözleşmesinde görülmemiş madde! Messi'yle oynama fırsatı gelirse bedelsiz gidecek
- Avrupa'da örneği yok! Bakan Yanık, 150 dönüm üzerine kurulacak sosyal hizmet şehrinin detaylarını Haberler.com'a anlattı
- Rizespor başkanı 'Gömmemiz lazım' dedi, Galatasaray taraftarı çıldırdı! Sözlerine tepki yağıyor
- Nesrin'in estetik ameliyatı sonrası ölümüne soruşturma
- Ordu'da FETÖ operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alındı! Ev ve iş yerlerinden servet çıktı
- 'Keşke Demirtaş cumhurbaşkanı seçilse' diyen CHP'li Erdoğdu, geri adım attı: Gönlümdeki aday Kılıçdaroğlu
- Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner'in babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
- Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi
- Danla Bilic yeni sevgilisi Yusuf Engin'le yemek yerken objektiflere yakalandı
- Büyük şaşkınlık yarattı! A Milli Futbol Takımımıza hokey hocası geliyor
Seçim anketi sonuçlarına güveniyor musunuz?— Haberler.com (@Haberler) September 22, 2021
#Koronavirüs aşısı yaptırdınız mı?— Haberler.com (@Haberler) September 17, 2021
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