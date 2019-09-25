24 Eylül 2019 Haberleri
24 Eylül 2019 Manşet Haberleri.
25.09.2019 00:18
- Suriye Dışişleri Bakanı Velid el-Muallim: Dış müdahale olursa askıya alırız
- Mardin'in Suriye sınırına tank sevkiyatı
- Denizli'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
- UEFA Uluslar Ligi'nde format değişti! Türkiye, B Ligi'nde kaldı
- 6 yaşında diye evlat edindikleri kız çocuğu 22 yaşında cüce bir sosyopat çıktı!
- Akşener: Partimizin oyu 11,1, bizden bir miktar oy Davutoğlu'na gidiyor
- Meral Akşener, İmamoğlu'nun kendisine neden 'Abla' dediğini açıkladı
- Karen Fırtınası'nı bekleyen Porto Riko 6.1'lik deprem ve 108 artçı depremle sallandı
- Korkunç olay! Antalya'da belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu
- Şehit teğmenin cenazesinde 'defin krizi!' Vatandaşlar Valiliğe yürüdü
- Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'dan dikkat çeken paylaşım!
- Osmanlıspor, Türkiye Kupası'nda İçel İdmanyurdu'na elendi!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu için gittiği ABD'de ikili görüşmelerine devam etti
- Şampiyonlar Ligi finallerinin oynanacağı statlar belli oldu
- Esra Erol, Şırnaklı Leyla'nın okuma hayalini gerçekleştirdi
- Akşener, '2023 seçiminde Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna cevap verdi
- Erdoğan'ın BM tweetine Akşener'den yanıt: İnşallah dönüşte Türkiye'de bunu hayata geçirir
- İzmir'de bir kişi seyir halindeki otomobilin üzerinde yolculuk etti
- Prens Harry'nin eşi Meghan Markle cami ziyareti için başörtü taktı
- Elbise sipariş veren çifte gönderilen kargodan, 500 bin euro değerinde ekstazi hapı çıktı
- Alman otomobil devi Daimler'e dizel araçlardaki aksaklıklar nedeniyle 870 milyon euro para cezası verildi
- Erdoğan'ın sözleri dünyanın gündeminde! Sosyal medyada 'Sesimiz Erdoğan' etiketine büyük destek
- Acun Ilıcalı, Exatlon Cup 2019'da yarışacak Türk takımını açıkladı
- Grosskreutz, Türkspor Dortmund'un başına getirildi
- Facebook 'zihin okuma' çalışmaları yapan şirketi satın aldı
- CHP Tunceli İl Başkanlığına 7 kişilik kayyum heyeti atandı
- Kuzeninin lisansıyla ringe çıkan genç, maç sırasında hayatını kaybetti
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı iddia edilen Binali Yıldırım, Erdoğan'ın heyetinde yer aldı
- Şarkıcı Ebru Polat: Dün gece gözlerim bu haldeydi, sabah deprem oldu
- Pakistan'da yaşanan 5.8 şiddetindeki depremde en az 19 kişi öldü, 300 kişi yaralandı
- İstanbul depreminin ardından Avcılar'da korkutan görüntü!
- MHP lideri Bahçeli, parti yöneticileri ve milletvekilleri ile bir araya gelecek
- Birleşmiş Milletler Gençlik İklim Zirvesi'ne davet edilen Afgan genç, ABD vize vermediği için katılamadı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda tarihi sözler: Bu BM ne işe yarıyor?
- İmamoğlu'ndan Medipol Başakşehir'e ziyaret! Sırada Kasımpaşa var
- Şehit Teğmen Fikret Dinçer'in cenazesinde göz yaşartan anlar: Bak kızım bu senin baban
- Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda liderlere seslendi: Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu
- İYİ Parti Lüleburgaz İlçe Başkanı Sibel Pişkin istifa etti
- Prof. Dr. Süha Özden: Bugünkü deprem Marmara Denizi'nde beklenen büyük depremin öncüsü değil
- Yargıtay, KCK davasını karara bağladı! 2 HDP'li vekilin mahkumiyet kararı onandı