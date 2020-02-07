24. EMITT Turizm Fuarı, Bu Sene 44.321 Ziyaretçiyi Ağırladı!

07.02.2020 17:05 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:05

Dünyanın dört büyük turizm fuarı arasında yer alan 24. EMITT – Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı 103 ülkeden 44.321 ziyaretçi ve 1000'e yakın katılımcıyı İstanbul'da buluşturarak büyük bir başarıya imza attı. 24. EMITT Turizm Fuarı, 2020 yılında turizmin yükselişini sürdüreceğinin ve sektörün önümüzdeki yıl da hedeflerine ulaşacağının sinyallerini verdi.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un katılımları ile açılışı gerçekleştirilen 24. EMITT – Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na, 2020 ve sonrasında turist başına gelirin artırılması ve yerel turizm değerlerinin güçlendirilmesi hedefleri damga vurdu. 24. EMITT Turizm Fuarı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları'nın kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB'in desteğiyle, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin (TTYD) iş ortaklığında 30 Ocak – 2 Şubat tarihleri aralığında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Dünyanın en büyük dört turizm fuarı arasında yer alan 24. EMITT Turizm Fuarı'nda 103 ülkeden 44 bini aşkın ziyaretçi ve 1000'e yakın katılımcı ağırlandı. Fuar, 20 ülkeden 200 tur operatörünü katılımcı ve ziyaretçilerle buluştururken, 4.476 randevulu iş görüşmesine de ev sahipliği yaptı.

Hyve Group Turizm, Seyahat ve Moda Grup Direktörü Hacer Aydın, dünyanın önemli turist çekim noktaları ve Türkiye'nin markalaşan ve markalaşma yolunda olan onlarca destinasyonunun tanıtıldığı EMITT Turizm Fuarı'nda yaşanan hareketliliğin, Türkiye'nin yükselen turizm hedeflerine katkıda bulunacağına inandıklarını belirtti. Aydın şöyle devam etti: "Tüm dünyadan katılımcılar, davetli tur operatörleri ve sektörün uzmanları ile turizm sektörünün küresel ve yerel dinamiklerini tartışarak, turizmde 2020 ve sonrası için öngörülerimizi oluşturduk. Teknolojinin ve dijitalleşmenin turizm tanıtımı ve pazarlamasında yerini tartıştık. Yeni yılda Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından koyulan "58 milyon turist 40 milyar dolar gelir" hedefine nasıl katkıda bulunabileceğimizi sektörün paydaşları olarak hep birlikte değerlendirme imkanı bulduk. Bu yönüyle EMITT Fuarı ülke turizmimiz için ufuk açıcı ve verimli bir etkinlik oldu."

"EMITT'in Artan İş Hacmi, Türkiye Ekonomisine Güvenin Göstergesi"

EMITT'in İstanbul'daki otellerdeki doluluğa ve havayollarının gelirlerine önemli derecede katkıda bulunduğuna dikkat çekerek, Fuar'ın Türkiye ve İstanbul ekonomisine sağladığı katma değerin altını çizen Aydın, "EMITT'in geldiği nokta ve dünyadan gördüğü ilgi, Türkiye ekonomisine dünyanın duyduğu güvenin ve turizm sektörünün büyüme trendine girdiğinin göstergesidir," dedi. Aydın, şöyle devam etti: "Fuarımıza gösterilen yoğun ilgi, 2020 için ülkemizin turizm gelirlerinde ve ülkemizi ziyaret edecek turist sayısında beklenen pozitif yönlü ilerlemenin en önemli göstergelerinden. 24. EMITT Turizm Fuarı'nda ülke turizmimizin birbirinden önemli değerlerini ve markalarını 20 ülkeden 200 tur operatörü ile buluşturduk. 2019'da turizmden elde edilen gelir, tek başına Türkiye'nin cari açığını kapatacak hacme ulaştı. Bu nedenle gerek EMITT ve İstanbul'da ağırladığımız yabancı ziyaretçilerimiz ve tur operatörleri, gerekse 4.476 randevulu iş görüşmesi ile; EMITT'in İstanbul ve Türkiye için ne kadar önemli bir fuar, turizmin ise Türkiye için ne kadar stratejik bir sektör olduğunu bir kez daha gördük. Fuarımızın ardından şunu söyleyebiliriz, daha çok çalışacağımız ve daha çok kazanacağımız bir 2020 bizleri bekliyor."

Ticaret hacmini artırmanın yanı sıra kapsamlı konferans ve etkinlik programıyla EMITT, katılımcı ve ziyaretçileri için bir bilgi, ilham ve network platformuna dönüştü. 24 yıldır sektöre hizmet veren ve sektörü büyütmek için çalışmalar yapan EMITT'te FORUM, FUTURE, 4.0, FOCUS, EXPERIENCE başlıklarındaki 5 ana tema altında turizm ekonomisi, sektörü yönlendiren trendler, öne çıkan destinasyonlar ve önümüzdeki on yıla damga vuracak teknolojik inovasyonlar gündeme alındı.

Turist Başı Gelirin Artırılması Ortak Hedef

Fuar'da gerçekleştirilen 10 sektörel oturumda 45 uzman konuşmacı, turizm profesyonellerini aydınlatan konuşmalar yaptılar. Başkanlar Forumu her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi gördü. Sektörün kanaat önderlerini buluşturan "Başkanlar Forumu: Fikir Önderleri 2020 Turizm Öngörülerini Açıklıyor" oturumu T.C. 54. Hükümet Turizm Bakanı Bahattin Yücel'in yönetiminde, TÜRSAB Başkan Yardımcısı Ali Bilir, TTYD Başkanı Oya Narin ve TÜROFED YK Başkanı Sururi Çorabatır'ın katılımları ile düzenlendi. EMITT'in öneminin vurgulandığı oturumda, sektör ve turist başı geliri artırmak için yapılması gerekenler etraflıca tartışıldı.

Yatırımlar açısından, Türkiye'nin yaşadığı krizi kolaylıkla atlatması ve yeniden büyüme trendine girmesinin çok önemli olduğunu belirten TTYD Başkanı Narin; Türkiye'nin krizlerden çok hızlı bir şekilde çıkış becerisi ile uluslararası yatırımcıların dikkatini çektiğini söyledi. Narin, 2020'nin Türkiye'nin dünya turizmiyle entegre olacağı bir yıl olarak yaşanacağını paylaştı. Turist başına gelirin arttırılmasının önemine dikkat çeken TÜRSAB Başkan Yardımcısı Ali Bilir ise, bunun için turizmin 12 aya yayılmasının ve her şey dahil sistemden uzaklaşılmasının çok önemli olduğunu ifade etti. TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Sururi Çorabatır da, 2019 yılında ülke genelinde turizmin yüzde 17 civarında büyüdüğünü, turizmin çeşitlenmesi ile ülke başı gelirin artacağına dikkat çekti.

VR ile Turizmde Yeni Pazarlama Yaklaşımı

2020'de turizm sektöründe Türkiye'nin ve dünyanın rotasının detaylıca konuşulduğu oturumların yanı sıra turizm pazarlamasındaki yeni yaklaşımlar da ziyaretçi ve turizm profesyonellerinin beğenisine sunuldu.

5 özel VR deneyimi ile katılımcı ve ziyaretçiler, turizm pazarlamasında geleceğin teknolojileriyle tanıştı. Sanal Mona Lisa Sergisi, Göbeklitepe ve Everest gibi VR deneyimleri fuar boyunca ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. VR Deneyim Alanı'nda yüzlerce ziyaretçi daha önce görme fırsatı bulamadıkları destinasyonları, VR gözlükleri ile detaylıca gezme ve bu destinasyonlar hakkında bilgi edinme şansına sahip oldu. 50'nin üzerinde katılımcı firma ve 12 etkinlik ortağı ile 24. EMITT Fuarı, renkli ve heyecanlı bir fuar ortamına ev sahipliği yaptı.

Kaynak: Bültenler