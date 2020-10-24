24 Ekim Masterchef yemek tarifleri | Kore yemekleri neler? Kore yemekleri tarifleri
24.10.2020 20:26 | Son Güncelleme: 24.10.2020 20:54
24 Ekim tarihinde ekranlara gelen Masterchef programında Kore yemekleri yapıldı. Peki Kore yemekleri nelerdir? Türkiye'de Kore yemeği nerede yenir? Kore yemeği olan yerler nereler?
Masterchef'te bu hafta Koreli bir şef vardı. Koreli şefin sunduğu tabağı en iyi yapanlar elenme olasılığından kurtulacak. 24 Ekim Masterchef yemek tarifleri neler? Kore yemekleri neler?
24 EKİM MASTERCHEF KORE YEMEKLERİ NELER?
Tteokbokki·
Chijeu-Buldak
Bibimbap
Mandu
Gyeranmari
Kimchi - lahana turşusu
KORE YEMEKLERİ
1. Bibimbap
2. Bulgogi
3. Gimbap
4. Kimchi
5. Ramen
6. Kore Usulü Barbekü
7. Galbi
8. Dak Kkochi
9. Deniz Ürünleri
10. Samgyetang
11. Doenjang Jjigae
12. Soju
13. Bira
14. Fishcake (Eomuk)
15. Ggultarae
16. Rice Cake
17. Sokak Kokteylleri
18. Ginseng Çayı
19. Yukhoe
20. Mandu
21. Japchae
22. Samgyeopsal
23. Dakhanmari
24. Tteokbokki
25. Jeon
TÜRKİYE'DE BULABİLECEĞİNİZ YEMEK TARİFLERİ
Çorbalar
Yukgejang
Ana Yemekler
Chesse Ddobokki
Rabok i
Cheese Rabok
Geran Ramyeon
Çamçi Gimbab
Bulgogi
Dakgalbi
Ganjang Chicken
Teriyaki Kanat But
Noodle
Udong
Bibim nengmyeon