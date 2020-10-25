24 Ekim Masterchef eleme adayları kim oldu? Masterchef dokunulmazlığını kim kazandı?

MasterChef Türkiye bu akşam Kore yemekleri ile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Gece sonunda bir kişi dokunulmazlık kazanacak. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 24 Ekim Masterchef Dokunulmazlık Oyununu kim kazandı? Kore yemekleri neler?

24 Ekim'de ekranlara gelen MasterChef son bölümünde dokunulmazlık ve eleme oylaması heyecanı vardı. MasterChef'in ikinci dokunulmazlık oyununda takımlar kuruyemişten ilham alarak yarıştı. Gecenin sonunda MasterChef'in bu haftaki tüm eleme adayları belli oldu. Peki, MasterChef eleme adayları kimler oldu, hangi yarışmacılar potaya girdi? İşte 24 Ekim'de belirlenen MasterChef eleme adayları...

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin yayınlanan son bölümünde, kırmızı ve mavi takım "çay saati" için karşı karşıya geldi. Şefler dokunulmazlık oyunu için yarışmacılardan vişneli kek, sosyete mantısı, çilekli tart, ekler, sakallı sandviç, dereotlu poğaça ve çatal menüsünü hazırlamasını istedi.

Bir saatlik sürenin ardından şefler kırmızı ve mavi takımın yemeklerinin tadına baktı ve oy çokluğu ile kazanan takım mavi takım oldu. Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girdi.

Çay saati menüsünü kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için mutfağa girdi. Eleme adayı olmamak için mücadele veren kırmızı takım yarışmacıları bu turda Somer Şefin özel tabağı olan Oğlak Rogan Josh yemeğini yapmak için karşı karşıya geldi.

Hint mutfağına ait olan yemek için yarışmacılara 45 dakika süre verildi. Sürenin ardından şefler yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı ve kazanan isim Ebru oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bireysel dokunulmazlığı alan Ebru, haftanın 2. eleme adayı olarak Tanya'nın ismini verdi. Kırmızı takımda yapılan oylamada 3. eleme adayı Emir oldu.

Tanya

Emir

Sefa

Esra

Berker

Uğur