24 Ekim Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
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24 Ekim Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

24.10.2020 01:57 | Son Güncelleme: 24.10.2020 02:09
24 Ekim Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

24 Ekim Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 24 Ekim'de İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 24 Ekim Cumartesi Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 24 Ekim Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Arnavutköy

NO: 2745655

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah AYANOĞLU, ORG. NURETTİN BARANSEL, OĞUZATA, ŞADIRVAN sk bölgelerinde 24/10/2020 09:00:00 - 24/10/2020 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2744595

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ARICI, EROĞLU, FATİH, KÖPRÜ, LEMAN, TAŞTEKİN, TOPAÇ, TÜRBE, VEZİRHAN, ZÜLFÜ DEMİRBAĞ, İNTİZAR sk bölgelerinde 24/10/2020 09:00:00 - 24/10/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2744108

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ATATÜRK, TOPAÇ sk/ MEHMET AKİF ERSOY mah AKKALE, AKYİĞİT, ATATÜRK, BAĞLARBAŞI, CANDANER, DALKILIÇ, ENSAR, ILICA, KARABURUN, MERDİVEN, MERMER, MERYEM, MESCİT, MOR LEYLAK, PLEVNE, SARGIN, SEBİR, SEDAT, SELAM, SELSEBİL, TAHSİLDAR, TEMAŞA, UHUVVET, ZİYA GÖKALP, ÇAVUŞBAŞI, İYİ NİYET sk bölgelerinde 24/10/2020 11:00:00 - 24/10/2020 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2746520

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah BAHARİYE, BERKANT, BİRHAN, DURUSU, FELEK, GÜLSU, TUĞRULBEY, TÖREN, ULUCA, YAYLABAŞI, ÇELİKBİLEK, ÇİSİL sk bölgelerinde 24/10/2020 13:00:00 - 24/10/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2744110

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah KARAAĞAÇLAR, ÇELEBİ sk bölgelerinde 24/10/2020 13:00:00 - 24/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2744588

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah BERA, GÖKYÜZÜ, GÜLFER, HADIMKÖY-İSTANBUL, HAYRETTİN, KAÇKAR, TERAKKİ sk bölgelerinde 24/10/2020 13:00:00 - 24/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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