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24 Ekim Cumartesi DHA Spor Gündemi

24.10.2020 09:30 | Son Güncelleme: 24.10.2020 09:35
24 Ekim Cumartesi DHA Spor Gündemi

Trabzonspor maçı öncesi iki takımı DHA'ya değerlendirdiSÜPER LİG16.00 Gaziantep FK - İttifak Holding Konyaspor19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Galatasaray19.00 Medipol Başakşehir - Fraport TAV AntalyasporFENERBAHÇE10.

Trabzonspor maçı öncesi iki takımı DHA'ya değerlendirdi

SÜPER LİG

16.00 Gaziantep FK - İttifak Holding Konyaspor

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Galatasaray19.00 Medipol Başakşehir - Fraport TAV Antalyaspor

FENERBAHÇE10.30 Yüksek divan kurulu olağan toplantısı, çevrim içi olarak Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenecek.Sarı-lacivertli takım, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlılar, Yukatel Denizlispor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

GALATASARAY13.30 Sarı-kırmızılı kulübün ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı video konferans yöntemiyle yapılacak.

TRABZONSPOR15.30 Bordo-mavililer, Fenerbahçe maçı öncesi son çalışmasını gerçekleştirecek.18.55 Takım dev randevu için İstanbul'a gidecek.20.15 Kafilenin İstanbul'da karşılanması.

TFF 1'İNCİ LİG13.30 Ümraniyespor - Altınordu19.00 Yılport Samsunspor - Ankara Keçiörengücü

BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi13.00 Frutti Extra Bursaspor - TOFAŞ15.15 HDI Sigorta Afyon Belediyesspor - Türk Telekom17.30 Pınar Karşıyaka - Darüşşafaka Tekfen20.00 Büyükçekmece Basketbol - Bahçeşehir KolejiHerbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi14.00 OGM Ormanspor - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor14.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol - Samsun Canik Belediyespor16.00 Nesibe Aydın - Birevim Elazığ İl Özel İdare16.00 İzmit Belediyespor - Çankaya Üniversitesi16.00 Galatasaray - BOTAŞ

VOLEYBOLMisli.com Sultanlar Ligi13.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Sarıyer Belediyespor15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor - PTT15.30 Karayolları - Çan Gençlik Kalespor17.00 Kuzeyboru - Sistem9 Yeşilyurt20.00 VakıfBank - Fenerbahçe Opet

TENİSİstanbul Challenger 72'nci TED Open Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası devam edecek.

GÜREŞ Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Antalya'da il temsilcileriyle buluşacak.

AVRUPA'DAN FUTBOL16.30 RB Leipzig - Hertha Berlin (Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi)17.00 Barcelona - Real Madrid (El Clasico)19.30 Manchester United - Chelsea (Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi)19.30 Borussia Dortmund - Schalke 04 (Ozan Kabak, Ahmed Kutucu)

22.00 Paris Saint-Germain - Dijon (Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi)


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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