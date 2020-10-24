24 Ekim 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
24 Ekim 2020 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 UEFA Avrupa Ligi
00:00 Süper Lig Maç Sonu
00:30 Özel Röportaj
00:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
00:45 TFF 1. Lig Kısa Özet
01:00 Maç Saati
01:00 Süper Lig
02:00 Maç Saati
03:45 Maç Saati
04:15 Süper Lig Maç Sonu
04:15 Süper Lig
05:30 Maç Saati
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
05:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
06:15 Maç Saati
07:15 Süper Lig Maç Özetleri
08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
08:00 beIN Teknik
08:30 Maç Saati
09:00 Futbolun Şehirleri
09:45 Özel Röportaj
10:00 Maç Saati
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
11:30 UEFA Avrupa Ligi Geniş Özet
11:45 Özel Röportaj
12:00 Sanal Direktor
12:00 Maç Saati
13:00 Taraftar
13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Kısa Özet
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
14:00 Maç Saati
14:00 Futbolun Şehirleri
15:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
15:00 Özel Röportaj
15:35 Süper Lig Maç Sonu
15:35 Maç Başlıyor
15:45 Süper Lig Haftanın Golleri
16:00 Sanal Direktör
16:00 Gaziantep FK - İH Konyaspor
16:35 Maç Başlıyor
16:45 Süper Lig
17:00 Gaziantep FK - İH Konyaspor
17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
17:45 Devre Arası
18:00 Süper Lig
18:15 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
19:00 Süper Lig
19:00 Süper Lig Maç Önü
19:00 BB Erzurumspor - Galatasaray
20:00 BB Erzurumspor - Galatasaray
20:00 Kasımpaşa - Göztepe
20:45 Süper Lig
20:45 Devre Arası
21:00 Süper Lig Maç Sonu
21:00 Kasımpaşa - Göztepe
21:00 Süper Lig
22:00 Süper Lig
22:00 Süper Lig Maç Sonu
23:00 Özel Röportaj
23:15 Jaap Uilenberg İtirazlar
23:30 Gamer
23:30 Futbolun Şehirleri
Kaynak: InterSinema.com