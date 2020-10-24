24 Ekim 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
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24 Ekim 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

24.10.2020 06:42 | Son Güncelleme: 24.10.2020 06:46
24 Ekim 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

24 Ekim 2020 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 UEFA Avrupa Ligi

00:00 Süper Lig Maç Sonu

00:30 Özel Röportaj

00:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

00:45 TFF 1. Lig Kısa Özet

01:00 Maç Saati

01:00 Süper Lig

02:00 Maç Saati

03:45 Maç Saati

04:15 Süper Lig Maç Sonu

04:15 Süper Lig

05:30 Maç Saati

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

05:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

06:15 Maç Saati

07:15 Süper Lig Maç Özetleri

08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

08:00 beIN Teknik

08:30 Maç Saati

09:00 Futbolun Şehirleri

09:45 Özel Röportaj

10:00 Maç Saati

10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

11:30 UEFA Avrupa Ligi Geniş Özet

11:45 Özel Röportaj

12:00 Sanal Direktor

12:00 Maç Saati

13:00 Taraftar

13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Kısa Özet

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

14:00 Maç Saati

14:00 Futbolun Şehirleri

15:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

15:00 Özel Röportaj

15:35 Süper Lig Maç Sonu

15:35 Maç Başlıyor

15:45 Süper Lig Haftanın Golleri

16:00 Sanal Direktör

16:00 Gaziantep FK - İH Konyaspor

16:35 Maç Başlıyor

16:45 Süper Lig

17:00 Gaziantep FK - İH Konyaspor

17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

17:45 Devre Arası

18:00 Süper Lig

18:15 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

19:00 Süper Lig

19:00 Süper Lig Maç Önü

19:00 BB Erzurumspor - Galatasaray

20:00 BB Erzurumspor - Galatasaray

20:00 Kasımpaşa - Göztepe

20:45 Süper Lig

20:45 Devre Arası

21:00 Süper Lig Maç Sonu

21:00 Kasımpaşa - Göztepe

21:00 Süper Lig

22:00 Süper Lig

22:00 Süper Lig Maç Sonu

23:00 Özel Röportaj

23:15 Jaap Uilenberg İtirazlar

23:30 Gamer

23:30 Futbolun Şehirleri

Kaynak: InterSinema.com

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