24 Ekim 2019 Trt1 Yayın Akışı

24.10.2019 06:45

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Aileler Yarışıyor

02:00 Şampiyon

04:30 İyilik Kulübü

05:00 Misafirim Var

06:10 Seksenler

07:20 İncir Ağacı

08:30 Şampiyon

11:45 İmparatoriçe Ki

13:00 Aileler Yarışıyor

15:00 İncir Ağacı

17:00 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Şampiyon

Kaynak: InterSinema.com