24 Ekim 2019 TRT spor Yayın Akışı
24 Ekim 2019 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Spor Artı
02:00 Futbol Aklı
04:00 Spor Artı
05:30 Premier Futbol
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:45 TFF 1. Lig Panorama
09:50 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:50 Almanya Bundesliga Panorama
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:10 Efsanelerin İzinde
12:15 Set Sayısı
13:00 Spor Bülteni
13:25 TFF 1. Lig Özetler
13:55 İngiltere Premier Lig Panorama
14:00 TBMM-TV
17:00 Spor Akşamı
18:10 TFF 1. Lig Goller
18:20 Süper Lig Panorama
18:30 Spor Merkezi
19:55 Dakika Skor
21:45 Aktüel Futbol
22:45 Dakika Skor
23:45 Aktüel Futbol