24 Ekim 2019 Haberleri
24 Ekim 2019 Manşet Haberleri.
25.10.2019 00:18
- Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Anket yaptırmadık' deyip oran verdi! Barış Pınarı Harekatı'na halktan büyük destek
- Erdoğan teras detayını vermişti! Putin ile 2 saat baş başa görüşmüşler
- 'İki eski bakan Ali Babacan'ın kuracağı partiye katılacak' iddiasına yanıt: Bu iddialar doğru değil
- Karabük'te art arda 8 deprem meydana geldi
- Beşiktaş'ın Avrupa'daki galibiyet hasreti 4 maça çıktı!
- Gümrük Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM'de kabul edildi
- Abdullah Avcı, 'İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?' sorusuna yanıt verdi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın skandal mektubuna tepki gösterdi: Mektubu yanımızda götürüp göstereceğiz
- Van'da askeri zırhlı araç devrildi: 2'si ağır 26 yaralı
- Anadolu Efes, Real Madrid'i 76-60 mağlup etti!
- Medipol Başakşehir, Wolfsberger'i 1-0 yendi!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobani açıklaması: ABD 'Girme', Rusya 'Gir' diyor, gelişmelere göre karar vereceğiz
- Beşiktaşlı taraftarlar ateşi yaktı: Güle güle sana Avcı
- Uyuşturucu kuryesi olarak kullanılan kedi gözaltına alındı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi Soçi mutabakatında yaşananları anlattı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı isminin nereden geldiğini harita üzerinden anlattı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Mazlum Kobani tepkisi: Bize teslim etmediler
- Beşiktaşlı taraftarlardan Oğuzhan Özyakup'a sert tepki
- Abdullah Avcı, Fatih Altaylı'ya 500 bin liralık tazminat davası açtı!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a Mazlum Kobani tepkisi: ABD'nin bu adamı bize teslim etmesi lazım
- Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi eleştiren Alman mevkidaşına yanıt: Türkiye'ye ders vermeye kalkan, gerekli cevabı alacağını bilmelidir
- NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Suriye'de siyasi çözüm vurgusu
- Abdullah Avcı'dan 5 değişiklik!
- Brexit krizi devam ediyor! Boris Johnson'dan erken seçim ısrarı
- Erdoğan'dan BM'nin 74. kuruluş yıl dönümü mesajı: Reforma gidilmesi artık zorunluluktur
- Trabzonspor'da Sturridge kadrodan çıkartıldı
- İbrahim Kalın'dan 'Suriye rejimi ile bir görüşme olur mu?' sorusuna yanıt: Böyle bir planımız yok
- Abdullah Avcı kadroyu gençlerle tamamladı
- Türkiye'den gelen lokum kutusunu fırlatan AP milletvekili cezalandırıldı
- Çebi, futbol şubesini Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ'a emanet etti!
- Trump'tan YPG'ye bekçilik teklifi: Kürtlerin petrol bölgelerine yönelme zamanı geldi
- TBMM Genel Kurulunda AP'nin Barış Pınarı Harekatı'na yönelik skandal kararı kınandı
- Selin Ciğerci'nin organizasyon şirketiyle yaptığı anlaşma Demet Akalın'ı kızdırdı!
- Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu ile aşk pozunu paylaştı
- Bakan Akar, Barış Pınarı Harekatı'na tepki gösteren ülkelerin temsilcilerine NATO Karargahı'nda asker selamı verdi
- Rus askeri polisinden Türkiye-Suriye sınırında ikinci devriye! Mesafe 60 kilometreye ulaştı
- Motosikletli sürücü, Örümcek Adam kıyafetiyle yolculuk yaptı
- ABD Başkanı Donald Trump yine teröristbaşı Mazlum Kobani'ye övgüler dizdi
- Beşiktaş, Braga'ya 2-1 mağlup oldu!
- 5 metre yükseklikten koşarak atladı: Tarzanlık falan yapmak yok, spor amaçlı yaptım