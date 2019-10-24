24 Ekim 2019 Eurosport Yayın Akışı

24.10.2019 06:45

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:15 Haberler

00:20 Golf

00:50 Bisiklet

01:30 Bisiklet

02:30 Snooker

04:00 Masa Tenisi

05:30 Tüm Sporlar

06:30 Snooker

08:30 Bisiklet

09:30 Masa Tenisi

11:05 Golf

11:35 Tüm Sporlar

12:00 Spor Otomobil

13:15 Spor Otomobil

14:00 Bisiklet

15:00 Bisiklet

16:00 Bisiklet

17:00 Masa Tenisi

18:30 Tüm Sporlar

19:00 Snooker

20:30 Haberler

20:35 Superbike

21:05 Superbike

21:50 Tüm Sporlar

22:00 Bisiklet

Kaynak: InterSinema.com