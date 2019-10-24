24 Ekim 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

24.10.2019 06:45

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

01:00 Maç Saati

02:45 Süper Lig Kısa Özet

02:45 Süper Lig Haftanın Golleri

03:00 beIN Manşet

03:30 Maç Saati

04:00 Maç Saati

05:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

06:00 beIN Manşet

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:30 Dünden Bugüne

10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

12:00 Maç Saati

13:45 Son 10 Yılın Derbi Golleri

16:00 Süper Lig Maç Özetleri

17:00 Türkiye'de Haftanın Golleri

17:30 Taraftar

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Saati

19:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Önü

19:45 Beşiktaş - Braga

20:40 UEFA Avrupa Ligi

20:55 Beşiktaş - Braga

21:45 Trabzonspor - Krasnodar

22:45 UEFA Avrupa Ligi

23:00 Taraftar

23:00 Trabzonspor - Krasnodar

Kaynak: InterSinema.com