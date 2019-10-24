24 Ekim 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı
24 Ekim 2019 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 beIN Manşet
00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu
01:00 Maç Saati
02:45 Süper Lig Kısa Özet
02:45 Süper Lig Haftanın Golleri
03:00 beIN Manşet
03:30 Maç Saati
04:00 Maç Saati
05:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
06:00 beIN Manşet
07:00 Maç Saati
08:45 Maç Saati
10:30 Dünden Bugüne
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu
12:00 Maç Saati
13:45 Son 10 Yılın Derbi Golleri
16:00 Süper Lig Maç Özetleri
17:00 Türkiye'de Haftanın Golleri
17:30 Taraftar
18:00 beIN Manşet
19:00 Maç Saati
19:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Önü
19:45 Beşiktaş - Braga
20:40 UEFA Avrupa Ligi
20:55 Beşiktaş - Braga
21:45 Trabzonspor - Krasnodar
22:45 UEFA Avrupa Ligi
23:00 Taraftar
23:00 Trabzonspor - Krasnodar