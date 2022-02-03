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24 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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24 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki aralarında kadın ve çocukların da olduğu 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi'ne gönderildi. - MUĞLA

24 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Sahil Güvenlik, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Haber

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