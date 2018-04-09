24. Dönem Milletvekili Öner İçin Tören Düzenlendi

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 24. Dönem Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner için TBMM'de tören düzenlendi.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden CHP Isparta eski Milletvekili Ali Haydar Öner için TBMM'de tören düzenlendi. Törene Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM İdare Amiri Ahmet Gündoğdu, CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Özkoç ve Engin Altay, eski bakanlar, eski milletvekilleri ve ailesi katıldı.

Törende konuşma yapan Öner'in eşi Saadet Öner, mert bir insanı uğurladıklarını söyleyerek, "Bugün buradan Bayburt'tan Dede Korkut'un torununu uğurluyoruz. Gittiği her yerde iz bırakan, ilkeli uzlaşan, yaptıkları söyledikleri örnek olarak gösterilen, güzel hatıralar bırakan, yaşadığımız sürece hatırlanacak, hatırladıkça aramızda yaşayacak bir insan uğurluyoruz" ifadelerini kullandı.

Öner, Kocatepe Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - ANKARA